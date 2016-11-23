﻿توقيف شاب مشتبه بأنه قاتل الرئيسة التنفيذية لمصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر

القاهرة ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة المصرية، أمس الأربعاء، شابا يشتبه في أنه قاتل نيفين لطفي الرئيسة التنفيذية والعضوة المنتدبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر، الثلاثاء، حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.

وجرى العثور صباح الثلاثاء على جثة نيفين لطفي (64 عاما) داخل شقتها في ضاحية 6 اكتوبر (غرب القاهرة) وتبين انها مصابة بطعنات عدة» بسلاح أبيض.

وقال اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن محافظة الجيزة التي تقع ضاحية 6 اكتوبر في نطاقها، إن «التحريات أشارت إلى أن مرتكب الجريمة شاب يدعى كريم صابر (30 عاما) كان يعمل كفرد أمن في المجمع السكني الراقي الذي تقطن به الضحية وجرى فصل المشتبه به من العمل بهذا المجمع لسوء سلوكه».

وأضاف أن «المشتبه به سبق اتهامه في عشر قضايا سرقة ومخدرات وحيازة أسلحة وسبق الحكم عليه بالحبس 3 أشهر في قضية سرقة».

وأوضح اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة أن «المتهم اعترف بالتسلل لمسكن الضحية لسرقتها عبر تسلق سور الفيلا والدخول لها بعد كسر نافذة المطبخ». وتابع أن «المشتبه به دخل لغرفة القتيلة ممسكا سكينا طعنها به عدة مرات إثر مقاومتها له».

وكشف أن «المسروقات لم تتجاوز جهاز آيباد و600 دولار و145 درهما إماراتيا».

وتابع «إثر ارتكاب الشاب للجريمة استقل المشتبه به سيارة الضحية وهرب بها قبل أن يتركها بعد ارتكابه حادث سير».

وأوضح ان المشتبة به «أخفى المبالغ المسروقة بحوزة شقيقته ثم قام بالدخول لإحدى مصحات علاج المدمنين في القاهرة لإبعاد الشبهات عن نفسه قبل أن تتوصل الشرطة لمكانه بها وتوقفه». عملت نيفين لطفي في القطاع المصرفي منذ عام 1976 بعد ان درست الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة. والتحقت بمصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر أخيرا. وكانت قبل ذلك تشغل موقع مديرة العمليات والعضو المنتدب ورئيسة الشؤون الائتمانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مصرف سيتي بنك في مقره في لندن.