﻿سلافة معمار وكاريس بشّار تلتقيان في «شبابيك»

دمشق – «القدس العربي»: بدأت مؤخراً في العاصمة دمشق عمليات تصوير المسلسل السوري الجديد «شبابيك»، للمخرج سامر برقاوي، وهو من تأليف عدة كتاب سوريين بإشراف السيناريست بشار عباس.

المسلسل ينتمي لنمط المنفصل المتصّل، حيث تجسّد كل حلقة حكاية عن فكرة أساسية يدور حولها العمل بكامله، وحملت أول حلقة عنوان «الهجرة»، أما الحلقة الثانية حملت اسم «الزائرة».

يحاول العمل أن يتناول حياة السوريين اليوم بمختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، ومعاناتهم بين هاجس البقاء في البلاد وتحمّل الحرب والغلاء، وبين الهجرة للخارج وتحمّل الخطر وتبعات الندم التي تنجم عن ذلك، كذلك يغوص في عمق قصص اجتماعية تحمل تفاصيل عالية بما يتعلق بالعلاقة بين الأزواج وتغيّر المشاعر.

يشارك في العمل مجموعة من الفنانين السوريين منهم كاريس بشار، بسام كوسا، وسلافة معمار، أيمن عبد السلام، وكندة حنا.