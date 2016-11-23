﻿ اجتماع لأصدقاء سوريا بداية الشهر المقبل لبحث تصعيد النظام وروسيا

واشنطن – وكالات – «القدس العربي» : تواصل، أمس الأربعاء، القصف على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وسط محاولات عدد من العائلات الفرار من الموت، وفيما أعلنت فرنسا عن اجتماع للدول المناوئة للأسد، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا سيعقد بداية الشهر المقبل في باريس، أكدت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، على «ضرورة تنفيذ المهمات الخاصة بالتسوية السياسية الفورية وتقديم المساعدة الإنسانية الفاعلة لسكان البلاد وكذلك مكافحة الإرهاب الدولي».

واتهمت فرنسا، الحكومة السورية وحلفاءها، باستغلال حالة الغموض السياسي في الولايات المتحدة لشن «حرب شاملة» على المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في البلاد. وقالت إن الدول التي تتخذ موقفا مناوئاً للرئيس السوري بشار الأسد ستجتمع في باريس قريباً.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو للصحافيين، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة «اليوم هناك مليون شخص محاصر. ليس فقط في حلب وإنما في حمص والغوطة وإدلب وذلك هو حقيقة الوضع في سوريا».

ولم يوضح ما الذي يمكن للاجتماع المزمع أن يحققه لعلاج الصراع الدائر منذ أكثر من خمس سنوات والذي قتل مئات الألوف من الأشخاص، وشرد نصف الشعب السوري، لكنه قال إن «حماية المدنيين السوريين هي أولوية ملحة الآن».

وأضاف: «تأخذ فرنسا بزمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين الحالية في الولايات المتحدة».

وقال إن «اجتماعا للدول المناوئة للأسد ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا سيعقد في الأيام المقبلة في باريس»، فيما كشف دبلوماسي إن «الاجتماع الوزاري سيعقد في أوائل ديسمبر/ كانون الأول».

من جهته، عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اجتماعا مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، بمشاركة رئيس ممثلية الاتحاد في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف أطلع المشاركين في الاجتماع على التطورات الأخيرة في سوريا، مركزا «على ضرورة تنفيذ المهمات الخاصة بالتسوية السياسية الفورية وتقديم المساعدة الإنسانية الفاعلة لسكان البلاد وكذلك مكافحة الإرهاب الدولي».

وكان لافروف قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره وزير الأمريكي جون كيري، الذي ركز، حسب الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي «على أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق وقف الأعمال القتالية في سورية حتى يفتح المجال للمحادثات السياسية واستئنافها وبناء إطار حتى يستمر وقف الأعمال العدائية».

وأضاف أن «هذه المحادثة الهاتفية تتم وسط استمرار القصف وسفك الدماء في حلب مما يجعل أمر وقف الأعمال العدائية أمرا ملحا جدا وفي أقرب فرصة ممكنه».

وعندما سئل حول قول وزارة الخارجية الروسية إن الحديث بين كيري ولافروف كان حول إعادة الحياة العادية لحلب الشرقية بدون وجود «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً)، قال: «يمكن للروس أن يفسروا العودة للحالة العادية في حلب كما يشاؤون ولكن كيري يريد إيقاف سفك الدماء في حلب وتطبيق وقف الأعمال العدائية الذي يمكن أن يستمر في حلب وفي كل أنحاء سوريا حتى يمكن استئناف المفاوضات السياسية. الروس يتحدثون على المخاطر المستمرة التي يفرضها وجود جبهة النصرة في حلب في كل مرة نتكلم فيها عن حلب».

وأكد أن «معظم خروقات وقف الأعمال العدائية والقصف الجوي الوحشي ضد المدنيين العزل وتدمير مساكن المدنيين والبنى التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية يقوم بها النظام السوري والذين يدعمونه ولا يوجد شك او نزاع حول ذلك». وحول التحذير من هجمات «إرهابية» قادمة ضد أوروبا بأسلحة تقليدية وغير تقليدية خلال الأعياد المقبلة توقع أن «يسافر ما بين مليون إلى مليوني أمريكي إلى أوروبا خلال الأعياد المقبلة ونشجع سفرهم ولكن نطلب منهم أن يمارسوا الحذر».

ميدانياً، تواصل القصف المكثف على أحياء شرق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، حيث قُتل 15 شخصاً وأصيب 50 آخرون بجروح جراء غارات جوية شنتها مقاتلات روسية على مناطق سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، حسب المسؤول في الدفاع المدني، حسين المصري.

وأكد أن «الغارات الروسية خلّفت 6 قتلى في حي مساكن الفردوس، واثنين في حيي القاطرجي ومساكن هنانو، واثنين في حي الشيخ خضر، و5 في قرية كَفر ناها في حلب، فضلاً عن إصابة 50 آخرين».

وأضاف أن : «الطيران الحربي الروسي قصف مناطق سكنية في قرية كفر ناها، ما أسفر عن نشوء حفر كبيرة في المنطقة».

وشدد على أن «النظام السوري لا يملك أسلحة قادرة على إنشاء حفر بهذا العمق، وحدها هي روسيا التي تملك أسلحة تستطيع ذلك»، حسب قوله.

إلى ذلك، باءت محاولة مئات العائلات الفرار من الأحياء الشرقية المحاصرة لمدينة حلب التي تشهد تقدما للقوات النظامية بالفشل بسبب تعرضهم لإطلاق نار، حسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»

وكان النظام السوري، اتهم الثلاثاء مقاتلي المعارضة بمنع نحو 250 الف مدني يقطنون في أحياء حلب الشرقية من الخروج من أجل «اتخاذهم كرهائن ودروع بشرية».

ودحض أحد الفصائل المقاتلة هذه الاتهامات، معتبرا انها «إشاعات» يبثها النظام السوري.

وأوضح المرصد «ان مئات العائلات قد تجمعت مساء الثلاثاء بالقرب من ممر يصل حي بستان الباشا للعبور نحو حي الشيخ مقصود».