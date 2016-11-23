﻿ملك الأردن: إيران تؤجج الصراع الطائفي ولا حل لأزمة سوريا بدون الروس

عمان – الأناضول: شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، على «أهمية الدور الروسي في حل الأزمة السورية»، وحمّل إيران مسؤولية «تأجيج الصراع الطائفي في المنطقة». جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها محطة «أي بي سي» الأسترالية مع الملك الأردني الذي بدأ زيارة لأستراليا أمس بدعوة من حاكمها العام بيتر غوسغروف.

وفي معرض رده على سؤال حول مدى قلقه من سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه سوريا، قال الملك عبد الله: «أعتقد في هذه المرحلة أن جميع الخيارات متاحة ومطروحة على الطاولة، ولكن مرة أخرى يجب أن أكون واضحاً بأن غالبيتنا، ممن يفهمون الأزمة السورية، يدركون أنه لا يمكن حل الأزمة بدون الروس».

وتابع: «هذا أمر لطالما ناقشناه على مدار العامين الماضيين، وعليه، ففي هذه المرحلة علينا الانتظار لنرى طبيعة الاستراتيجية الأمريكية وكيف سيتم التعامل مع الروس، وهذا هو الأمر الذي يشغل الجميع».

ولفت إلى أن «ما يحدث في حلب مثلاً هو مأساة إنسانية، لا أعتقد أنه بإمكاننا عمل الكثير حتى تأخذ الإدارة الجديدة موقعها، وتبلور استراتيجيتها، ويتم التواصل مع الروس». وأضاف :»أعتقد أنه من وجهة النظر الروسية كان هناك نوع من الانتظار والترقب لرؤية من سيفوز في الانتخابات والإدارة الجديدة التي ستتولى زمام الأمور. وبالتالي فإنهم شعروا بأنه بإمكانهم فعل ما يريدونه في سوريا. لكن في الوقت ذاته من الصعب وضع اللوم، فيما يتعلق بالمحادثات، على طرف معين، ما نأمله جميعاً هو أنه مع قدوم الإدارة الجديدة وبلورتها لاستراتيجيتها أن يكون هناك بعض الانسجام». وأوضح «نحن في نهاية المطاف نواجه خطراً عالمياً للإرهاب، يمثل حرباً عالميةً ثالثة بأدوات أخرى، كما وصفتها، وليس امتداداً للحرب الباردة، حيث يساورني شعور بأن درجة الكراهية بين موسكو وواشنطن أعلى من الكراهية تجاه القوى الإرهابية التي نواجهها على مستوى العالم، آمل أن يتغير ذلك، لأن الأولوية تتمثل في مواجهة هذا الخطر العالمي».

وفيما يتعلق بتعهدات ترامب بالقضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية»، أكد أن «تدمير التنظيم يجب أن يكون أولوية الجميع، وإنني مستمر في التذكير بأن هذا الهدف هو صميم الحرب الدولية على الإرهاب». واعتبر الملك الأردني أن «ايران مسؤولة عن تأجيج الصراع الطائفي في منطقتنا، لديهم أوراق عدة يلعبون بها، إحدى هذه الأوراق الاتفاق النووي».

وحول أزمة اللاجئين السوريين، قال العاهل الأردني «واجهت كثيراً تساؤلات من أبناء شعبي المحبطين من وجود 20% من السكان من اللاجئين السوريين وما تركوه من آثار سلبية على فرص العمل وقطاع العقار ونسب البطالة، وطلبوا مني أن أوقف استقبال اللاجئين السوريين في الأردن. فقلت لهم لكن كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن منع امرأة حامل وتمسك بيد طفل آخر من الدخول؟ هل نمنع هؤلاء الهاربين من ظروف حياتهم فيها مهددة؟» هناك درجة من الإنسانية لا بد أن نلتـزم بهـا تجـاه بعضنا البعض، فلا مجال لفعل ذلك لأن هناك مسـؤوليات أخـلاقية عليـنا تـحملها».

وبدأ الملك الأردني، أمس الأربعاء زيارة إلى أستراليا بدعوة من حاكمها العام بيتر غوسغروف. ويعقد في العاصمة كانبيرا ومدينة سيدني، لقاءات مع الحاكم العام، ورئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات البرلمانية الأسترالية.