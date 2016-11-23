تعقيبا على تقرير: وهّاب يستعرض «سرايا التوحيد» بحضور «حزب الله»

إضافة التهريج للعمل السياسي

ليس كل من دخل بوابة العمل السياسي في لبنان عليه أن يكون صاحب برنامج عمل ونظام داخلي لمجموعته، بل قد يصدف أن يبرز بين الحين والآخر بعض من الشخصيات التي تدخل هذه البوابة من قبيل إضافة جو النكهة والطرفة والتهريج، لأن تصور الأخير عن فهمه للعمل السياسي أن الأمر يستوجب أن يكون الملهم لهذا النشاط هو عمل «شوارعي» وليس مجتمعيا/ خدماتيا/ تنظيميا ذا هدف إنساني بعيد المدى.

كنعان – ستوكهولم

تعقيبا على مقال بروين حبيب: الجزائر المبدعة القارئة

محاربة التخلف

مقال جميل يسلط الضوء على الطاقات الكامنة في المجتمعات العربية التي لم تجد الفرصة للظهور. ولا يسعنا إلا أن نقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان لدولة الإمارات الحبيبة التي تفاجئنا دوما بتفردها وتميزها المبهر بإقامة مسابقات فكرية وأدبية وعلمية. وللأمانة فدول الخليج كلها ترعى مثل هذه المسابقات ولها الفضل على ظهور اي مبدع عربي. في النهاية اكتشاف الأدمغة العربية هو إضافة مهمة تساعد على كسب المعركة الحقيقة في محاربة التخلف وبعث نهضة عربية طالما حلمنا بها.

كاظم غيضه – الجزائر

تعقيبا على مقال عبد الحميد صيام: «مؤتمر فتح السابع وترتيب الأوضاع الداخلية»

«ثورة وعلم ما بصير»

إنها محاولة جادة ومخلصة لإصلاح ما أفسده الدهر. وأسمحوا لي ان أروي هذه القصة سمعتها من رجل العلم والاقتصاد د. يوسف الصائغ بأنه وزملاءه المتخصصين في العلم والمعرفة في بيروت قدموا دراسة وافية لمسيرة النضال الفلسطيني المستقبلية حملوها بعد جهد واجتهاد إلى قيادة الثورة المجتمعة في بيروت. وبعد الشرح العام للدراسة تصدى أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقال لهم «ثورة وعلم ما بصير» القضية كما يجب أن تكون وكأنها معادلة حسابية لضمان النتائج ونقطف ثمرة نضالنا ولو بعد حين.

صبحي قحاوش – مونتريال

تعقيبا على تقرير: بن كيران يؤكد أنه متمسك بالشرعية ولن يخضع للابتزاز

حيرة

لم يتعرض الكاتب للشق الديني من الخطاب حيث قال بن كيران : «هذا قمنا فيه لله عز وجل. ومادام قمنا فيه لله عز وجل هذا الهدف لا ينتهي إلا بانتهاء نفس الإنسان فوق هذه الأرض حيث يلقى الله عز وجل ويرجو أن يتقبل منه سبحانه وتعالى ويجازيه عليه».

لم أفهم .هل لازلنا نتحدث في السياسة والمفاوضات والأخذ والرد وحماية المصالح أم المهمة أصبحت رسالة سماوية وتفويض من الله؟

عبد الكريم البيضاوي – السويد