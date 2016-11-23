﻿في حفل يكتظ بالنجوم أوباما يقلد 21 شخصية بارزة وسام الحرية

واشنطن – رويترز: في واحدة من آخر المناسبات الرسمية التي يحضرها بوصفه رئيسا للولايات المتحدة منح باراك أوباما شخصيات مُختارة من الرياضيين والأكاديميين ورجال الأعمال والفنانين وسام الحرية أرفع وسام مدني بالولايات المتحدة.

وقَلَد أوباما 21 شخصية بارزة وسام الحرية الرئاسي لعام 2016. من بين هؤلاء المؤسس المُشارك لمايكروسوفت بيل غيتس وزوجته ميليندا تكريما لهما لأعمالهما الخيرية وأيضا للاعبي كرة السلة السابقين مايكل جوردان وكريم عبد الجبار والممثلين توم هانكس وروبرت دي نيرو وروبرت ريدفورد.

وقال أوباما «من المفيد عندما تفكر في هذه المجموعة الرائعة من الناس أن تدرك أن هذا ما يجعلنا أعظم أمة على وجه الأرض.»

ويُمنح الوسام سنويا لمن يقدمون مساهمات مرموقة للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة أو الأمن أو السلام العالمي أو الثقافة أو غير ذلك من الجهود الجليلة العامة أو الخاصة.

ومن بين الحاصلين على الوسام هذا العام نجم الروك بروس سبرينجستين والمغنية ديانا روس وعالمة الكمبيوتر في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مارغريت هاملتون.

كما شمل التكريم شخصيات أقل شهرة لتغلبها على التحديات في الارتقاء إلى قمة المجالات التي يعملون بها، ومن بينهم عالم الفيزياء ريتشارد جاروين، الذي كان رائدا للقنبلة الهيدروجينية، والذي تبنى فيما بعد قضية منع انتشار الأسلحة النووية.

ويترك أوباما منصبه في يناير/ كانون الثاني بعد ثماني سنوات في السلطة ليحل محله قطب الأعمال الجمهوري دونالد ترامب.