﻿المستشاران القانونيان للحكومة الإسرائيلية والكنيست ضد قانون تنظيم البؤر كونه لا يحل عدم قانونية مصادرة الأراضي

رام الله – «القدس العربي»: أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبليت معارضته لقانون تنظيم البؤر الاستيطانية كونه لا يحل عدم قانونية مصادرة الأراضي.

وكان قد بعث برده هذا مع مسؤولة من مكتبه الى الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في الكنيست لدفع القانون. وقال في وجهة نظره إن «حقيقة كون الاقتراح يصادر من الأصحاب الشرعيين للأرض حقوق استخدامها فقط لا ينطوي بتاتا على ما يلغي خطورة المس بهم وعدم قانونيته. الحديث عن مركب مهم في حقوق الملكية. مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة تتم فقط وفق القانون المحلي لأغراض الجمهور إلا إذا كانت مطلوبة للأغراض العسكرية».

وانضم له المستشار القانوني للكنيست المحامي ايال يانون الذي حذر النواب من أن سن هذا القانون يعني «السير في حقل ألغام» لأن الدولة لم تُخضع الجمهور الفلسطيني حتى اليوم لقوانين الكنيست. واوضح: «هل يمكن للكنيست سن قوانين في الضفة الغربية؟. وقال إن «مشروع القانون يمس بحقوق الملكية وبالحق بالمساواة لأن القانون سيسري على المستوطنات الاسرائيلية فقط».

وانتقد النواب ميخال روزين عن حزب ميرتس ويوآف كيش عن الليكود وبتسلئيل سموطريتش عن البيت اليهودي عدم حضور مندلبليت شخصيا وإرسال وجهة نظره مع مندوبة عنه. وقال سموطريتش: «من المناسب أن يوجد المستشار هنا ليس فقط كي يقول رأيه وإنما للإصغاء أيضا».

وحسب وجهة نظر مندلبليت فإنه «حسب القانون الدولي توجد قيود على دولة الاحتلال في فرض قوانينها على أراضي تقع خارج أراضيها». وأكد أن دفع التنظيم الذي يتعلق بالأراضي ومصادرة حقوق استخدامها يجب أن يتم في إطار القانون الأمني حسب القانون الدولي» .واضاف: «من المشكوك فيه انه سيتم تحقيق القانون إذا تم وفقا للقانون الإسرائيلي فقط.» وأوضح أن تطبيق عملية التنظيم يجب أن تتم وفقا لقرار من قبل قائد المنطقة الوسطى وليس الكنيست.

وحسب وجهة النظر القانونية فإن «الأرض التي لم يثبت الإنسان حقوقه عليها تسجل كأراض حكومية. والتنظيم الجديد يغير بشكل جوهري قوانين الأراضي في الضفة الغربية».

وقالت مندوبة المستشار خلال الجلسة: «المسار الذي يتم فيه تسجيل الأراضي كأراض حكومية إذا لم تثبت وجود حقوق على الأرض يختلف عن السياسة المتبعة اليوم في العثور على الأراضي الحكومية وتعريفها. واليوم اذا اقتنع القائد أن ارضا ما هي ليست بملكية خاصة فإنه يعلن بأنها أراض خاصة غير مسجلة».

وقالت النائبة تسيبي ليفني من «المعسكر الصهيوني» خلال النقاش: «يجب إجراء نقاش سري حول الرد المتوقع من محكمة الجنايات في لاهاي». وأضافت أن «المستوطنين هم مواطنون متساوون في الحقوق – لكنه لا يملك أحد حق قيادة إسرائيل الى العزلة والى لاهاي.هذا القانون يساعد كل من يريد تمرير قرار ضد إسرائيل في مجلس الامن».

وأشار البروفيسور عميحاي كوهين الخبير في القانون الدولي من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والقرية الأكاديمية كريات اونو الى ثلاثة أضرار قد تصيب مشروع الاستيطان نتيجة لسن هذا القانون: إجراء نقاش دولي حول شرعية المستوطنات يثير انتقادات دولية لحقيقة السيطرة على الأرض في الضفة، والمس بمكانة المحكمة العليا كجهة تراقب ما يحدث في الضفة الغربية. وقال: «نحن نعرف إنه بالنسبة لقسم كبير من الدول خاصة مجلس الأمن والمحكمة الدولية والهيئة العامة للأمم المتحدة لا تملك إسرائيل حق المطالبة بالسيادة على الضفة الغربية. هذا القانون سيعيد إثارة النقاش حول الموضوع والنتائج لن تكون جيدة بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لمصادرة الأراضي الخاصة، نحن نعرف ان كل دول العالم تقريبا اعربت عن رأيها في الموضوع وهي تعتقد أن معاهدة جنيف تسري على المناطق، وأن المستوطنات ممنوعة. دولة إسرائيل حتى في وثائق وزارة الخارجية أكدت في إطار إنشاء المستوطنات موافقتها على القيود الإنسانية، واعتبرت ان المستوطنات ليست مسألة إنسانية لأننا لا نقيمها على أراض خاصة».

الى ذلك نشر عدد من وزراء اليمين واليسار الإسرائيلي سابقا بيانا يهاجم دفع هذا القانون في الكنيست. ووقع البيان الوزراء السابقون دان مريدور ويورام اريدور ويوسي بيلين وابراهام بوراز وايلان شرجي وغالب مجادلة وران كوهين وروني ميلو واوفير بينس وميخائيل ايتان. وكتبوا أن «الاقتراح يسمح بسلب الأراضي من أصحابها ويتعارض مع مبادئ القانون الإسرائيلي والقانون الدولي».

وفي سياق متصل وقبل شهر من موعد إخلاء بؤرة عمونة يتواصل العمل في مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بكل قوة من أجل تحقيق هدف واحد: تمهيد أراض بديلة بالقرب من البؤرة بهدف نقل المستوطنين اليها. والسبب هو الرغبة بجعل الإخلاء لطيفا وبدون عنف، قدر الإمكان.

ويجري المستشار القانوني مندلبليت في الأيام الأخيرة نقاشات حثيثة تحضيرا لإخلاء عمونة المتوقع في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ولكن بناء على طلب المستوى السياسي المعني بتنفيذ الإخلاء على مستوى منخفض ومن دون سفك للدماء سيعرض مندلبليت على المستوطنين حلا بديلا على الأراضي المجاورة. ويعمل مندلبليت في مسارين: حل موضعي بديل لعمونة بناء على قانون «أملاك الغائبين» أي تمهيد الأراضي المجاورة لعمونة وتوطين المستوطنين عليها، وفي المقابل يعمل على توفير حل لكل أراضي المستوطنات المثيرة للجدل بسبب إقامتها على أراض خاصة وفقا للنموذج القبرصي الذي يقترح تفعيل آلية قانــونية للتحــكيم في الـخلافات حول ملــكية الأراضي.