﻿مسؤول إسرائيلي يزعم وجود توجه لتشغيل عمال من غزة في إسرائيل

غزة – «القدس العربي»: زعم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي، أن هناك احتمالا لتشغيل عمال فلسطينيين من قطاع غزة في مناطق صناعية داخل إسرائيل، وقريبة من حدود القطاع. قال ذلك خلال إجابته على أسئلة متابعين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لصفحته على فيسبوك، التي تحمل اسم «المنسق».

وكان الجنرال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيقوم بالرد على أسئلة الفلسطينيين حول العديد من الأمور التي تخضع لسيطرة إسرائيل.

وتمنع إسرائيل دخول عمال من قطاع غزة للعمل لديها منذ أن أنهت وجودها في القطاع عام 2005، وقامت بخطة أحادية الجانب لتفكيك مستوطناتها. وسبق أن ذكرت تقارير مصدرها إسرائيل قبل أكثر من عام أن الحكومة تدرس هذه الخطوة، غير أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة. ويعاني قطاع غزة من حالات فقر كبيرة وتفشي البطالة بأعداد ونسب مخيفة، بسبب سياسة إسرائيل القائمة على فرض حصار مشدد منذ عشر سنوات، تحول بموجبه دون دخول العديد من السلع والأصناف والمواد الخام، ما أدى إلى توقف المصانع والورش. وتقول إحصائيات محلية إن نسبة البطالة فاقت الـ % 43 ، في حين هناك%80 من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية بسبب ما خلفه الحصار من فقر. إلى ذلك ذكرت إسرائيل أن قضية تصاريح العمل في إسرائيل احتلت عددا كبيرا من الأسئلة التي وجهت للجنرال مردخاي، بالإضافة إلى قضية العلاج الطبي. وكانت دراسة أمنية قد حذرت من خطورة الصفحة التي أطلقها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، على موقع» فيسبوك» التي يزعم أنها مخصصة لحل مشاكل سكان المناطق الفلسطينية، والرد على استفساراتهم. وقال موقع «المجد الأمني» المقرب من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الجنرال مردخاي كان «أحد ضباط التجنيد في الوحدة السرية الصهيونية 504»»، لافتا إلى أن هذه الوحدة مختصة في «تجنيد عملاء» في الدول المجاورة لدولة الاحتلال بشكل خاص وفي مختلف دول العالم بشكل عام.