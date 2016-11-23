﻿الحمد الله يدعو لترجمة قرار تقرير المصير إلى خطوات عملية والخارجية تطالب العالم بتحمّل مسؤولياته ازاء حل الدولتين

رام الله – «القدس العربي»: رحب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتصويت 170 دولة لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وشدد على ضرورة ترجمة مثل هذا القرار إلى خطوات فعلية ودعم القيادة الفلسطينية ومساندتها في إنهاء الاحتلال وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في رام الله عددا من القناصل والسفراء الأوروبيين الجدد المعتمدين في فلسطين حيث وضعهم بصورة الأوضاع والمستجدات السياسية واستعرض آخر الانتهاكات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطاني وهدم المنشآت والمساكن ومصادرة الأراضي خاصة في المناطق المسماة «ج».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى بشكل جدي من خلال تواصلها مع أطراف سياسية دولية ومن خلال فرض الأمر الواقع بمصادرة وضم الأراضي وشرعنة الاستيطان لتقويض حل الدولتين، مجددا في هذا السياق تأكيده على ترحيب القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأية مبادرة دولية تساهم في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، آملا أن يتم عقد المؤتمر الدولي للسلام برعاية فرنسية قبل نهاية العام الجاري. وثمن الدعم الأوروبي السياسي والمالي الثابت لفلسطين، آملا أن يتكلل في دعم خطة التنمية الوطنية للأعوام المقبلة والتي تشمل كافة القطاعات خاصة في ظل انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة من قبل العديد من الدول.

في غضون ذلك أدانت الخارجية الفلسطينية المهاترات التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت رئيس حزب عن البيت اليهودي خلال لقاء جمعه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حسب ما أورده الإعلام العبري والذي طرح فيه بينت خطته لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على أجزاء من الضفة الغربية وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي الى السيادة الاسرائيلية مثل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة في المرحلة الأولى، مشدداً على ضرورة عدم تسرع الإدارة الأمريكية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين.

واعتبرت الخارجية أنه يوماً بعد يوم تتكشف حقيقة موقف حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين، بل وسعيها المتواصل الى الإجهاز عليه وإغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة عبر مسارات متعددة من بينها: مسار ميداني تلخصه عمليات التغول الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص وخلق حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، ومسار سياسي دبلوماسي يسعى الى إقناع دول العالم باستحالة تطبيق حل الدولتين وأنه بات من الماضي في محاولة لتسويق مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها مشكلة سكانية وليست قضية شعب محتل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير على أرض وطنه. وقالت إن مهاترات بينت بحق حل الدولتين ليست الوحيدة في هذا الإطار، فالرئيس الإسرائيلي وأحد أقطاب حزب «الليكود» صرح أن حل الدولتين ليس واقعيا، وقال في مناسبة أخرى: «ربما يجب تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء مهمة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي هذه الحالة سينضم عشرات الآلاف من سكانها اليهود الى إسرائيل».

وطالبت الخارجية الدول كافة وفي مقدمتها الدول الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط التعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية ومواقف أقطابها الداعية الى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. كما طالبتها بعدم التجاوب مع الطروحات الإسرائيلية الهادفة الى إفشال المساعي الدولية التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام، معتبرة أنه آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.