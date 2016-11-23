﻿اغتيال قيادي إسلامي كردي في اربيل

اربيل ـ «القدس العربي»: أعلنت قوات الأمن الكردية (الأسايش) امس الأربعاء عن اغتيال قيادي إسلامي في هجوم مسلح في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وذكرت شرطة اربيل والأسايش أن مسلحين مجهولين أقدموا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على فتح نيران أسلحتهم تجاه القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني الملا وشيار إسماعيل أمام منزله الذي هو ضمن جامع «عمر بندياني» في حي «شادي» في أربيل مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى في أربيل إلا أنه فارق الحياة هناك متأثراً بجراحه.

وقد دعا الاتحاد الإسلامي السلطات الأمنية إلى التحقيق السريع في الحادث وكشف المجرمين والجهات التي تقف وراء الحادث.

وتحدث القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني صباح علي بابان لـ«القدس العربي» أن الشيخ المغدور وشيار إسماعيل هو أحد مؤسسي الاتحاد الإسلامي الكردستاني ومن الشخصيات الدينية المعروف بالاعتدال والابتعاد عن التطرف بكل اشكاله، وهو رجل أكاديمي يحمل الدكتوراه في علوم القرآن.

وأكد بابان أن كادر الاتحاد الإسلامي في حيرة من أسباب استهداف هذا القيادي الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الأحزاب السياسية في الإقليم وخارجه، وهو يعمل في المجال الدعوي وإدارة شؤون علماء الدين في الاتحاد الإسلامي.

وذكر بابان أنه كان يستمع في الليلة التي سبقت الحادث إلى محاضرة للشيخ الضحية على إحدى القنوات الكردية وكان موضوع حديثه هو حرمة انتهاك المسلم لدم أخيه المسلم أو أن يعتدي عليه، ويستغرب أن يتم اغتياله في اليوم التالي.

وأكد القيادي الكردي أنه لا يستطيع أن يتهم أحدا باغتيال الشيخ وشيار إسماعيل، ولكن يأمل أن تقدم الكاميرات الموجودة في مكان الحادث وتحقيقات الأجهزة الأمنية معلومات تفيد التحقيق لمعرفة الجناة.

ويذكر أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني يعتبر من الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان العراق ولعب قادتها جهودا كبيرة للتوسط لحل الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، والتي كانت من أسباب تأزم الوضع السياسي في الإقليم.

وتعتبر هذه الحادثة نادرة الوقوع في اربيل ضد شخصية دينية معروفة بالاعتدال، حيث تتمتع اربيل بقدر كبير من الامان، إلا أن هذه الحادثة قد تكون انعكاسا للوضع السياسي المتأزم في الإقليم.