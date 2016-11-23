﻿توغل القوات العراقية في أحياء الموصل: مقاتلو الحشد قطعوا طريق تلعفر ـ سنجار والتحموا مع البيشمركه

الموصل ـ «القدس العربي»: أعلنت القوات العراقية المشتركة أنها تمكنت أمس الاربعاء من تحرير قرية «قرة تبة» شمال غرب الزاب قرب الموصل حيث تم رفع العلم العراقي عليها.

فقد توغلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في حي «الزهور» في الجانب الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير يارالله إن قطعات مكافحة الإرهاب تمكنت من الدخول في حي الزهور، والسيطرة على جامع «ذياب العراقي»، ومستوصف الزهور.

ومن جانبه أعلن قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي أن قواته استطاعت تحرير ما يزيد عن ثلث حجم مساحة الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وذكر في تصريحات إن الساحل الأيسر لمدينة الموصل يضم أكثر من 60 حياً سكنياً، مؤكداً سيطرة قواته على ثلث هذه المناطق، والتي تختلف من حيث المساحة والحجم وطبيعة أراضيها.

وتابع أن «منطقة شقق الخضراء التي تم تحرير 70 في المئة من مساحتها تعادل ثلاثة أحياء سكنية من حيث الحجم.

ومن جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الحربي، أمس الاربعاء، عن مقتل ما يسمى بوزير إعلام تنظيم «الدولة» (داعش) الإرهابي لولاية نينوى» بضربة جوية في مدينة الموصل.

وقالت في بيان إن «وزير إعلام داعش لولاية نينوى والمسؤول عن إنتاج الأفلام ومواقع الإصدارات للتنظيم الإرهابي المدعو زياد خروفه قتل بضربة جوية لصقور الجو العراقي في نينوى.

وأضافت الخلية أن «التنظيم الإرهابي شيع قتيله في الحي العربي ضمن الساحل الأيمن لمدينة الموصل تحت إجراءات قاموا بفرضها».

كما ذكر بيان لوزارة الدفاع أن «طائرات القوة الجوية نفذت ضربات تدميرية في كل من قرية الزكروطية التابعة لحمام العليل ووادي عكاب التابع لقضاء الموصل، ما أسفر عن تدمير مخازن للأسلحة والاعتدة وكذلك معمل لتصنيع وتلغيم العجلات».

وأضاف البيان أن «طائرات التحالف نفذت ضربات جوية ضد عصابات داعش الإرهابية في كل من حي الميثاق التابع لقضاء الموصل وحي الحدباء، ما أسفر عن تدمير مفارز هاون وعجلات ملغومة وقتل من فيها».

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي العقيد جون دوريان أن غارة أمريكية دمرت الجسر الرابع لمدينة الموصل خلال اليومين الماضيين. وبذلك تكون أربعة جسور من الخمسة التي تربط جانبي المدينة قد قطعت.

وأشار إلى أن ذلك سيعيق حركة تنظيم «الدولة» في الموصل ويحد من قدرته على توفير الإمدادات والتعزيزات لمقاتليه في مختلف أرجاء المدينة.

وكانت الضربات الجوية الأمريكية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم القاعدة، دمرت في وقت سابق ثلاثة جسور من أصل خمسة.

وأكد المتحدث باسم «حرس نينوى» زهير الجبوري لـ«القدس العربي» أن الجسور الأربعة الحديثة التي تربط طرفي المدينة قد دمرت في الغارات الأمريكية ولم يبقَ في المدينة سوى الجسر الخامس (الحديدي) الذي هو خارج الخدمة لقدمه.

وأشار إلى أن التدمير كبير في الجسور الأربعة وسيأخذ إصلاحها وقتا طويلا وأموالا كثيرة.

وعن الموقف العسكري في القاطع الشمالي ـ منطقة الشلالات التي يتواجد فيها «حرس نينوى» ذكر أن القوات المشتركة حررت قرى السلام والعباسية وأرض خراب وهم يبعدون نحو 2 كلم عن حي القاهرة وسط المدينة.

وفي قاطع عمليات تلعفر غرب الموصل تتواصل جهود القوات المشتركة لقطع خطوط الإمداد لتنظيم «الدولة» بين سنجار وتلعفر والرقة والموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تمكن مقاتلي الحشد يوم الاربعاء من قطع طريق تلعفر ـ سنجار والالتحام مع قوات البيشمركه في قضاء سنجار.

وقال إن «قوات الحشد الشعبي قطعت طريق تلعفر ـ سنجار والتقت مع قطعات البيشمركه في نقاط التماس عند منطقة سينو».

كما ذكر بيان آخر للحشد أن «قوات الحشد الشعبي حررت قرية خربة جحيش غرب تلعفر ـ الشريعة الجنوبية ـ الشريعة الشمالية ـ عين حصان الجنوبي، وتمكنت من محاصرة عين حصان الوسطى بعد اشتباكات مع عناصر «التنظيم».

وأفاد «بتفجير أربع سيارات لداعش، وقتل مجموعة من عناصره بينهم قناصان، والاستيلاء على أسلحة وآليات تركها العدو» لافتا إلى أن «انسحاب عناصر داعش المتواجدين في المناطق المحاذية للشارع العام الرئيسي الرابط بين سنجار وتلعفر، إلى داخل مركز تلعفر».

وأفادت مصادر عسكرية أن مدينة تلعفر تتعرض إلى قصف مدفعي وجوي عنيف على مواقع تنظيم «الدولة» منذ أيام أوقع خسائر بين عناصر التنظيم والمدنيين.

وقد أعلن نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان في تصريح صحافي أن «أربعة آلاف عائلة من قضاء تلعفر بدأت بالنزوح في اتجاه قضاء البعاج وطريق الموصل تلعفر من جهتي الجنوب والغرب (50كم غرب نينوى)»، مبينا أن «ذلك جاء بسبب قيام تنظيم داعش بتنفيذ قصف عشوائي على المدنيين وكذلك قيام قوات الحشد الشعبي بقصف مواقع التنظيم في القضاء».

وأضاف أن «على جميع الأطراف إبعاد المدنيين عن الصراع لأن عملية النزوح ستفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة لأهالي تلعفر».

وضمن السياق أعرب النائب عن تلعفر عز الدين الدولة عن استغرابه لاعلان الحشد الشعبي نيته دخول مدينة تلعفر في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الحكومة حيدر العبادي بأن القوات التي ستدخلها هي الجيش العراقي والشرطة. وذكر الدولة في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي» أن وفد عشائر ونواب تلعفر الذي زار حيدر العبادي في بغداد مؤخرا تلقى وعدا منه بعدم دخول عناصر الحشد المدني، وأن يقوم الجيش العراقي فقط بتحرير المدينة من تنظيم «الدولة، وذلك لتجنب وقوع خلافات طائفية داخل المدينة»، حسب قوله.