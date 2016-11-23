﻿لجنة أطباء السودان تطالب بإطلاق سراح طبيب لا يزال محتجزا

الخرطوم ـ «القدس العربي»: طالبت لجنة أطباء السودان بإطلاق سراح الدكتور جهاد عبد المنعم الذي لا يزال رهن الاعتقال بعد أن تم الإفراج عن بقية الأطباء الذين اعتقلتهم السلطات، إثر إضراب مطلبي نفذه الأطباء في مراحل مختلفة منذ خمسين يوما.

وأضافت اللجنة في بيان لها:»إننا وإن كنا سعداء بعودة غالبية المعتقلين ننوه أن هناك من لا يزال يقبع في المعتقلات ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن وهو الدكتور جهاد عبد المنعم عبد الحميد نائب اختصاصي الأطفال، ونؤكد أننا معه في خندق واحد وسنتابع تفاصيل عدم إطلاق سراحه ولن نتكئ ما لم يعد إلينا حرا كما ينبغي له أن يكون».

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية أنها ستتابع تنفيذ كل التكاليف المرفوعة من الجمعية العمومية وخاصة ما يتعلق ببنود المذكرة التي قام من أجلها هذا الجسم.وأضافت:» نحن نثق تماما أن مقدرات الأطباء في التحمل والقيادة والإدراك هي مقدرات كفيلة بإصلاح النظام الصحي في وطننا الحبيب وبهذا نعلنكم أننا في لجنة أطباء السودان المركزية سنكون لصيقين بكم وبمتابعة بنود مذكرة تحسين بيئة العمل وعقود التدريب وحماية الطبيب إلى نهايتها وخيارات المتابعة متاحة وفق ما يقتضيه الظرف وما تراه الجمعية العمومية مناسبا».

وقالت اللجنة إن ما تعرض له قادة المكتب التنفيذي للجنة أطباء السودان المركزية وقيادات اللجان الفرعية المجلس المركزي و أطباء شرفاء وسام فخر في صدورهم لا يمكن أن ينساه تاريخ هذه البلاد وتاريخ نضال الأطباء المليء بالإضاءات المشرقة.

وأضافت: «اليوم نحيي بعضنا تحية النصر ونفتخر بانتظامنا المتجرد في حراكنا المطلبي والمهني الشريف الذي تواصل لما يقارب الخمسين يوما ما بين تفاوض وإضراب عن الحالات الباردة ومتابعة لصيقة لتنفيذ بنود مذكرة تحسين بيئة العمل و عقود التدريب وحماية الطبيب، وهي المذكرة التي تم رفعها لرئاسة الجمهورية في الثالث عشر من أكتوبر المنصرم و أسفرت عن ثلاثة عشر بندا كنا جميعا كأطباء نعتبرها مكتسبا لا يمكن التنازل عنه «.

وقالت اللجنة إنها تعتبر كل ما تعرضت له سلوكا لا يتسق مع دستور البلاد والذوق العام والاحترام الواجب الذي يجب أن يعامل به الأطباء، خصوصا وهم يتحركون في قضية مطلبية مهنية بكل هذا السمو والصدق والعدالة وتعود بالنفع على كل البلاد.

وكان أطباء السودان نفذوا إضرابا شاملا عن العمل عن الحالات الباردة، في كل مستشفيات البلاد، والسبب هو المطالبة بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة، ثم نفذوا إضرابا مبرمجا خلال هذا الشهر.

وتم اعتقال 12 طبيبا. وذكرت اللجنة أن أكثر من خمسين طبيبا في كل ولايات السودان تعرضوا لاستجوابات وتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية. وأضافت أن الإضراب عن الحالات الباردة شمل خمسة وسبعين مستشفى في العاصمة والولايات.

وشهد الشهر قبل الماضي اعتداءات متكررة على الأطباء في المستشفيات من قبل مواطنين ومنتسبين للقوات النظامية،آخرها تحطيم قسم الحوادث في مستشفى أمدرمان ووفاة مريضة، وتعددت أسباب الاعتداءات، لكن أبرزها كان بسبب تردي بيئة العمل ورفض الأطباء معالجة الإصابات الناتجة عن حوادث جنائية بدون تدوينها في أورنيك8، حسب ما ينص القانون.