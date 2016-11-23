﻿العبادي يؤكد تصريحات البارزاني بقبول بغداد لفكرة استقلال الإقليم

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن خطة مع إقليم كردستان لـ»خلق دولة اتحادية ضن الدولة العراقية الموحدة».

وقال خلال مؤتمر صحافي من مدينة كربلاء، إن «الإقليم شبه مستقل منذ 1991 وبعد 2003 بقي نفس المنحى والان نريد بناء شيء مشترك وبناء هذا الوضع ضمن الدولة العراقية الموحدة والواحدة، وهذا يحتاج إلى أقصى درجات التعاون وهو أمر ليس سهلا ولكن لدينا مصلحة مشتركة».

وأوضح العبادي قائلا: «لا نريد خلق دولة مركزية دكتاتورية تقمع المواطنين وإنما نريد خلق دولة اتحادية تخدمهم وتتعاون مع المحافظات»، مشيرا إلى أن «الحكومة ملتزمة ببرنامجها في منح المزيد من الصلاحيات للمحافظات ومصرة بهذا الاتجاه ويكون للحكومة الاتحادية صلاحياتها وللمحافظات والإقليم صلاحياته».

وأضاف «إذا كان العراق قويا فالجميع يكونون أقوياء ولكن للأسف البعض يتصور أن ضعف العراق هو قوة له وهذا ينطبق على بعض الجهات السياسية ليكون أقوى من الدولة حتى يبتز المواطنين والدولة وهذا غير صحيح لأن قوتنا بقوة البلد وهو لجميع المواطنين».

وذكر رئيس الحكومة أن «الطائفية والإثنية والقومية هبطت لأدنى مستوى وهناك تعاون كبير بين جميع المكونات للقضاء على داعش وهذا نجاح عراقي»، داعيا إلى «مصالحة مجتمعية بين مكونات الشعب العراقي ونحتاج لها، ولا يمكن أن نستمر بهذا الصراع ومن أجرم وتورط بالدماء يجب أن يعاقب وفق القانون».

واتهم «بعض الدول بأنها كانت تريد للعراق أن ينهار ويبقى مشغولا بجراحه لكن الانتصارات العراقية كانت زلزالا عند البعض، واليوم عندما نريد تحرير الموصل تتعالى الأصوات دفاعا عن أهل السنة، ونقول هذا الدفاع عن داعش التي قتلت من كل الطوائف والقوميات وغرض هذه الدول لإثارة المشاكل وتعليق العمليات العسكرية لكنا لن تتوقف».

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أعلن عقب زيارته إلى بغداد مؤخرا عن وجود تقبل من رئيس الحكومة حيدر العبادي لفكرة استقلال الإقليم.

كما أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني أن الإقليم يريد مناقشة استقلاله عن العراق فور استعادة مدينة الموصل من تنظيم «الدولة».

وقال في مقابلة مع مجلة «بيلد» الألمانية إن الأمور ناضجة منذ فترة طويلة للاستقلال لكن حاليا نركز على المعركة ضد تنظيم «الدولة»، مؤكدا أنه «فور تحرير الموصل سنجتمع مع شركائنا في بغداد لنتباحث في استقلالنا. انتظرنا طويلا وكنا نعتقد أنه بعد 2003 ستكون هناك انطلاقة جديدة لعراق جديد ديمقراطي، لكن هذا العراق فشل»، حسب قوله.

وأكد كفاح محمود كريم، المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، على أن «موضوع الاستقلال تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقادة السياسيين الذين اجتمعوا مع البارزاني في بغداد، حيث كانت الأجواء إيجابية جدًا ولم يكن هناك موقف معارض أو سلبي من الاستقلال».

وأشار في لقاء صحافي إلى أن «القادة في بغداد طالبوا بوقت أكبر للتحاور بهدف الوصول إلى صيغة مقبولة من الطرفين»، مشددا في الوقت ذاته على أن «بغداد متفهمة للمطالب الكردستانية».

وذكر أن الظروف الآن أصبحت أكثر ملاءمة لاستقلال الإقليم عن العراق، مشيرا إلى أن بغداد لم يكن لها أي موقف سلبي تجاه استقلال الإقليم.

وأكد كريم أن «إيران وتركيا ومعظم دول الجوار لن يكونوا أعداء للدولة الجديدة»، منوهًا إلى أنه «ربما سيكون إعلان الاستقلال غير مريح للبعض لكنهم لن يكونوا أعداء له».

ويبدو أن حكومة إقليم كردستان تعتبر الظروف الحالية في العراق والعالم مناسبة لإعلان استقلال الكرد عن العراق وتكوين دولة مستقلة مع تسريب إشارات بوجود موافقة مبدئية من حكومة العبادي على الفكرة حيث لم تبدِ حكومة بغداد حتى الآن اعتراضا علنيا لطموحات الكرد بالاستقلال.