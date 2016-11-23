﻿إسرائيل متهمة بمحاولة تدمير الفلسطينيين من الداخل ولواء في شرطتها يدعو للمشاركة في مكافحة الجريمة

الناصرة – «القدس العربي»: تشهد أراضي 48 ارتفاعا متناميا في الجرائم، ويتهم قادة فلسطينيي الداخل شرطة إسرائيل بتجاهلها طمعا بانهيارهم من الداخل، فيما يدعو اللواء العربي في الشرطة جمال حكروش للتصدي معا لها.

وكانت بلدة كفركنا قد شهدت أمس جريمة قتل الشاب عنان حكروش ابن شقيقة جمال حكروش قبالة بيتهما على خلفية لم تتضح بعد، مما أجج الجدل حول دور الشرطة والمجتمع في مواجهة آفة العنف المستشري. ويعتبر حكروش أن العنف داء خبيث يحتاج لتعاون مختلف الأطراف لمكافحته، ويقول إنه لا يعالج بكيل الاتهامات فقط للشرطة، داعيا القيادة السياسية والأهلية للمجتمع العربي في إسرائيل لترك الحسابات السياسية الحزبية جانبا.

وردا على سؤال دعا حكروش قائد وحدة خدمات الشرطة التجمع العربي لتشكيل لجنة أهلية في كل بلدة عربية بمشاركة رجال دين ومجتمع ومنتخبين بالسلطة المحلية والشرطة تترأسها شخصية محلية مهمتها بلورة خريطة لمكافحة العنف بالمنظورين القريب والبعيد، وتتولى الشرطة مهام تطبيق القانون.

وردا على اتهام الشرطة بأنها تهمل تفشي السلاح بشكل واسع مما يسهل ارتكاب الجرائم يزعم حكروش أنه لا يمكن مطالبة الشرطة بالتواجد قبل وقوع الشجارات وأعمال العنف أو الحضور بمرحلة مبكرة دون فتح مراكز لها في البلدات العربية.

أنا اتهم الشرطة أيضا

وحول نظرة الشرطة الإسرائيلية للمواطن العربي كعدو وعبر نظرة أمنية لا كمواطن كما أكدت لجنة التحقيق الرسمية (لجنة أور) في أحداث هبة القدس والأقصى عام 2000 ، قال حكروش إن الشرطة قررت تغيير التوجهات للمواطنين العرب، وإنها ما زالت في بداية الطريق وقد بادرت مثلا لوقف عمل محطات «أورغان» واستبدالها بمحطات شرطة عادية لأنها تعاملت مع المواطن العربي بشكل غير نزيه وغير محترم. وتابع «سنتعامل باحترام مع المواطنين العرب وبيد من حديد مع المخالفين وببداية العام الجديد سنشرع بالقضاء على عائلات الإجرام العربية على غرار إجهازنا على عائلات الإجرام اليهودية». ويشير إلى أنه يوافق على كل ما جاء في لجنة أور وهي محقة بتحديدها أن الشرطة تنظر بنظرة أمنية للمواطنين العرب وكأنهم أعداء و»لكنني اتفق مع ما قالته لجنة أور حول مسؤولية القيادات العربية أيضا». ويضيف «أنا لا أدافع عن المؤسسة الحاكمة بل أنا بذاتي اتهم الشرطة وقد فشلنا بعدم تواجدها في البلدات العربية باللحظة المناسبة لتمنع شجارات وأعمال عنف وجرائم بيد أن الحل يبدأ بمشاركة بينها وبين السلطات المحلية والفعاليات الأهلية نحو تحقيق غاية واحدة تتمثل بمكافحة العنف والجريمة على أنواعها ونتطلع للوقاية قبل العلاج» .

تفاهم تمهيدي

وعن ضرورة الحوار المسبق مع قيادات المجتمع العربي من أجل الاتفاق على خريطة عمل وكي تطمئن أن الشرطة فعلا غيرت وتغير السياسات تجاه العرب قبل فتح أقسام الشرطة، وكي تضمن ألا تكون هذه مراكز استخبارات أمنية فحسب قال حكروش: بدأنا بالتغيير وما زلنا ببداية الطريق وهناك الكثير من الأمور المتراكمة عشرات السنين وعلى الشرطة تغييرها وأن تكون فعلا في خدمة الشعب، وهذه مسيرة تحتاج وقتا والتغيير ليس كبسة زر وفورا. لسنا أنبياء ولا يمكن الحكم على الشرطة مسبقا قبل أن تبدأ عملها والجمهور العربي ذكي ولا يمكن اللعب عليه. وكرر قائد الشرطة بالتصريح والتلميح خلال لقاءات عقدها مع قيادات عربة في المدة الأخيرة أن الشرطة بحاجة لخطة عمل جديدة تستند لرؤية ذاتها في خدمة المواطنين العرب أيضا». وأوضح أن المجتمع العربي ليس عنيفا بغالبيته وهناك أقلية عنيفة ينبغي معالجتها بتعاون كل الأطراف وتجنيد مواطنين عرب للعمل بسلك الشرطة هو حق لهم. وننتظر تفسيرا منطقيا لماذا تعارض قيادات عربية الشرطة في البلدات العربية وأن يطرحوا حلا آخر. بعض القيادات العربية تتفق معنا بالحوارات المغلقة على ضرورة فتح محطات شرطة لكنها بالإعلام تغير موقفها».

ويكشف حكروش أن هناك اتصالات ومداولات رسمية وغير رسمية بين قيادة الشرطة وبين القيادات العربية في الكنيست وخارجها حول موضوع تفشي الجريمة في الشارع العربي. ويضيف «احترم القيادات العربية فهم منتخبون من قبل الشعب ولذا أدعوهم للكف عن الاتهامات وللعمل سوية لخدمة المجتمع العربي فهم منتخبون وأنا موظف».

محمد بركة: إسرائيل تزرع الفتنة

من جهته يؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة لـ «القدس العربي» تشكيكه في نوايا الشرطة الإسرائيلية ويخشى أنها تريد تجنيد الشباب العرب لصفوفها ضمن عملية أسرلة دوافعها سياسية، وأنها لو رغبت لنظفت الشارع العربي من السلاح وكافحت الجريمة كما تفعل في الجانب اليهودي. يشار أن نسبة العرب (قتلة وضحايا) من جرائم القتل في إسرائيل تبلغ نحو 60% في إسرائيل بينما نسبتهم السكانية لا تتجاوز 17%.

ويرى بركة أن استشراء العنف ونشر السلاح بهذه الفوضى، قرار دولة اتخذ بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2000 بهدف زرع الفتنة وللإسقاط السياسي والابتزاز.

حسب الوزير اردان فإن 90% من السلاح عند العرب مصدره من الجيش.

وتابع «لا يمكن ان يكون هناك حل حاليا الآن لمسألة العنف والسبب هو اننا لا نملك مقابض السلطة فهي معنية باستمرار الوضع الراهن. وتابع «كررنا مطالبنا بضرورة جمع السلاح غير المرخص، والشرطة تعرف بالضبط بمكان الأسلحة. بما يتعلق بمراكز الشرطة بالبلدات العربية فقد دعوت مفتش الــشرطة في لقاء تم الشهر الماضي مع ممثلين عن لجنتي المتابعة والقطرية للعمل الحقيقي لكبح الجريمة. وتساءلت على مسامعه: «وهل تنتظر منا موافقة على معالجتها هذه الظاهرة وفق القانون؟».

وأكد أن المجتمع العربي في إسرائيل ينتظر أولا أفعالا على الأرض تظهر جدية الشرطة بعملها. وقال إنه سـيرعى مشروع «نظف بيتك» وفيه على كل شخص ان ينظر الى داخل بيته والــقيام بــخطوات جدية للتخلص من الـــسلاح.