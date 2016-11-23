﻿اتهامات لعناصر سورية بنهب مناطق الإيزيديين في الموصل بعد تحريرها من سيطرة تنظيم «الدولة»

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد سكان من منطقتي بعشيقة وبحزاني في الموصل قيام مقاتلين سوريين بنهب منازلهم بعد تحريرها من سيطرة «تنظيم الدولة» (داعش) بواسطة قوات البيشمركه الكردية فيما أعلنت مصادر محلية عن تشكيل قوة مسلحة من سكان المنطقتين للتصدي لعمليات السرقة المستمرة.

وقال درويش خضر وهو مواطن من ناحية بعشيقة «شمال شرق الموصل» إن بيته سرق بالكامل بعد يومين من تحرير المنطقة وطرد تنظيم الدولة منها، مبيناً أن صديقه وهو جندي في قوات البيشمركه الكردية أرسل له صور المنزل وهو مقفل ولم يؤخذ منه شيء في أول يوم لدخولها ولكنه تفقده بعد يومين ليجده قد نهب بشكل كامل.

وأضاف في اتصال مع «القدس العربي» أن أقرباءه ومعارفه أكدوا له أن عناصر سورية تدعي الانضواء ضمن قوات البيشمركه قاموا بتحميل أثاث المنزل بالكامل وباستخدام عربتي حمل من النوع المتوسط.

وفي السياق ذاته أوضح حسن أمير فرمان أن منزله في بلدة بحزاني المجاورة لبعشيقة تعرض لسرقة معظم الأجهزة الكهربائية والاثاث، بالرغم من إغلاق بلدته بالكامل وإعلانها منطقة عسكرية محظورة أمام المدنيين.

وتابع في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» أن أصدقاء عسكريين له أخبروه بأنهم رصدوا مجموعة من السرقات في المنطقة بعد طرد تنظيم «الدولة» منها وأن هناك تحقيقات تجري بهذا الشأن للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم.

وبين فرمان أن أغلب السكان الإيزيديين الفارين من المنطقة يتحدثون عن دخول مجاميع من العناصر السورية وقيامها بمعظم أعمال السرقة التي حصلت بعد تحريرها بواسطة قوات البيشمركه.

ولفت المتحدث إلى أن معظم أعمال السرقة جرت في وضح النهار وبتحركات مكشوفة، مضيفاً أن تصاعد الاحتجاجات والشكاوى من أصحاب المنازل التي لا يستطيعون العودة إليها دفعت باتجاه المطالبة بتشكيل قوات دفاع محلي.

إلى ذلك باشر مجموعة من الوجهاء والمسؤولين الحزبيين في المنطقتين ذات الأغلبية الإيزيدية ببتشكيل قوة حماية ذاتية من سكاني منطقتي بحزاني وبعشيقة بعد تكرار حالات السرقة فيها بالرغم من التأكيدات الرسمية على تحريرهما بشكل كامل.

وقال مسؤول إحدى لجان الحماية المحلية أنهم قاموا بأعمال الحراسة والدفاع عن المنطقة بجهود ذاتية وباستخدام اسلحتهم الشخصية فقط، نافياً الحصول على اي دعم مالي أو تسليح من الحكومة العراقية المركزية في بغداد أو أقليم كردستان.

وأشار المتحدث، الذي رفض ذكر اسمه لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن الإقبال لازال ضعيفاً على تشكيلهم الأمني بسبب انعدام الدعم من جهة وخطورة المنطقة لاحتوائها على قنابل وعبوات غير متفجرة، مستدركاً بأنهم يأملون أن يزداد الإقبال على التطوع خلال الأيام المقبلة.

وكان مصدر في قوات البيشمركه الكردية قد أعلن مطلع الشهر الحالي عن تحرير منطقتي بعشيقة وبحزاني بالكامل من سيطرة تنظيم «الدولة».

ووصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم تحرير بعشيقة على يد قوات البيشمركه بأنها «خطوة كبرى» لاستعادة الموصل من قبضة مسلحي التنظيم.

وكان التنظيم قد استولى في آب / اغسطس من عام 2014 على منطقة بعشيقة عقب مواجهات مع قوات البيشمركه وبعد شهرين من سيطرته على مدينة الموصل التي تشكل مركز محافظة نينوى شمال العراق.