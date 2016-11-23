﻿الجزائر: بوتفليقة يظهر لأول مرة في نشاط رسمي منذ عودته من رحلة علاج

الجزائر – «القدس العربي»: استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، وذلك في أول ظهور رسمي له، منذ عودته قبل أسبوع من رحلة العلاج التي قادته إلى مدينة غرونوبل الفرنسية، ليضع بذلك حداً، ولو مؤقتاً، للجدل حول وضعه الصحي.

وكان الرئيس بوتفليقة قد استقبل في مقر إقامته الرئاسية بزرالدة ضواحي العاصمة نائب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها على رأس وفد مهم إلى الجزائر، وقد أكد منصور بن زايد آل نهيان أن هذا اللقاء، وأنه لمس من الرئيس الجزائري تحمساً لتطوير الشراكة الإماراتية ـ الجزائرية في القطاع الاقتصادي.

ويعتبر هذا أول ظهور للرئيس بوتفليقة منذ عودته من فرنسا قبل حوالي أسبوع، وهي الرحلة التي دامت ثمانية أيام، وأثارت جدلاً، بسبب ما تم تداوله بخصوص أسباب دخوله مصحة ألمبير في مدينة غرونوبل، ففيما قالت الرئاسة في أول بيان صدر عنها أن الرئيس بوتفليقة تنقل إلى غرنوبل من أجل القيام بفحوص طبية دورية، تحدثت صحيفة محلية فرنسية نقلا عن مصادر طبية عن خضوع الرئيس الجزائري إلى عملية جراحية على مستوى الدماغ، للتخلص من بعض آثار الجلطة الدماغية التي تعرض لها في نيسان/أبريل 2013، والتي كانت السبب في فقدانه بعضا من وظائفه، وهو الخبر الذي لم تعلق عليه السلطات الجزائرية لا تأكيداً ولا نفياً.

كما أن مغادرة الرئيس بوتفليقة لعيادة غرنوبل، حسب صور الموكب الرسمي التي بثتها وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، ثم بيان الرئاسة الذي يقول إن الرئيس بوتفليقة عاد إلى أرض الوطن، لم تصاحبها صور وصوله إلى الجزائر، وهو ما جعل البعض يشكك في أن الرئيس يكون قد عاد فعلاً إلى أرض الوطن بعد مغادرته لمصحة ألمبير، ويأتي بالتالي هذا الظهور الرسمي للرئيس بوتفليقة كرد على الذين شككوا في حقيقة عودته إلى الجزائر، وليغلق بذلك ملف وضعه الصحي ولو مؤقتاً، علماً وأن الجدل يعود حول هذه القضية كلما غاب الرئيس عن الظهور في وسائل الإعلام، ولو كان ذلك يقتصر على ثوان يستقبل فيها المسؤولين الذين يزورون الجزائر بين فترة وأخرى، أو في كل مرة يتم فيها الإعلان عن تنقله إلى الخارج من أجل الخضوع لفحوص طبية، علما وأنه كان هناك تحسن في وضعه صحي خلال الفترة التي سبقت رحلته الفرنسية الأخيرة، فيما قال زعيم حزب الاأغلبية جمال ولد عباس إن الرئيس بوتفليقة سيقف على قدميه مجدداً خلال ستة أشهر، مؤكداً أنه يقول هذا الكلام كطبيب وليس كرجل سياسي.