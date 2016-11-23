﻿ولادة توأم سيامي في غزة… والصحة تحذر من تأثر خدماتها في مشفى الأطفال

غزة – «القدس العربي»: شهدت مدينة غزة ولادة توأم سيامي في مجمع الشفاء الطبي، للمرة الأولى منذ عدة سنوات، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من تأثر خدماتها خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مشفى الأطفال.

وقال الدكتور أيمن السحباني مدير الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء إن إحدى السيدات وضعت توأما سياميا. وأوضح أن التوأم من الإناث، ويشترك بكامل أعضاء الجسم عدا الرأس والقلب والرئتين فيما يشترك بالقدمين واليدين.

ووضعت الطفلتان في قسم الحضانة، وذلك من أجل المحافظة على استقرار حالتهما الصحية.

وهذه من الحالات النادرة التي يتم فيها وضع توأم بهذا الشكل، وهي الحالة الثانية في قطاع غزة، حيث كانت الأولى قبل أكثر من ست سنوات، حين وضعت إحدى السيدات توأما من الإناث ملتصقتين ببعضهما من منطقة البطن والصدر.

ويفوق عدد سكان قطاع غزة المليوني شخص، ويتساوى فيهم عدد الذكور بالإناث تقريبا، ويعد القطاع المحاصر من قبل إسرائيل للسنة العاشرة على التوالي، من أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان.

وفي سياق متصل حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف الخدمات المقدمة للأطفال المرضى في مستشفى «الدرة» بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تغذي المشفى عند انقطاع التيار الكهربائي. وأطلقت الوزارة نداء استغاثة للمساهمة في إنهاء الأزمة، وقالت إن خدماتها ستتوقف خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بسبب النقص الحاد في الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء.

وحذرت من التداعيات السلبية لهذا الأمر، وما قد يترتب عليه من توقف للخدمات الصحية المقدمة للأطفال داخل المستشفى.

وأكدت أن الوقود المتوفر حاليا لا يستطيع الإيفاء بكافة احتياجات المستشفيات في الفترة المقبلة. وطالبت كافة الجهات المعنية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المولدات.

وتعتمد مشافي غزة على مولدات الكهربا، بسبب عجز محطة التوليد أو الخطوط الناقلة، عن توفير كامل احتياجات القطاع.