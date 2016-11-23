﻿اختتام القمة العربية الافريقية وسط تفاؤل بانطلاقة جديدة للتعاون المشترك

نواكشوط – «القدس العربي»: اتفق قادة الدول العربية والإفريقية في ختام القمة العربية الافريقية الرابعة التي اختتمت أمس في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية على «أهمية دمج البعد الاستراتيجي للتعاون الإفريقي العربي، ضمن أُطر التعاون العربي مع المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية من أجل بناء شراكة فعالة تحقق مصالح الجانبين وتسهم في تحسين تعاونهما المتبادل».

وأكد إعلان مالابو الذي تمخضت عنه القمة «أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات رفيعة المستوى لتعزيز تبادل المعلومات والحوار السياسي الاستشاري على جميع المستويات مع تنسيق المواقف من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك».

كما اتفق القادة على «تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية المعبر عنها عالياً في الإعلان حول فلسطين الصادر عن قمة مالابو في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وذلك تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة وإجراء مشاورات منتظمة على جميع المستويات لرصد الوضع في فلسطين عن كثب».

واتفق الجانبان كذلك «على تعزيز التعاون في مجال الحكم الرشيد والانتخابات وإجراء مشاورات منتظمة ودعم ترشيح الدول الأعضاء في الفضاءين في المنظمات الدولية، وبخاصة في الامم المتحدة وتجديد الدعوة للدول الأعضاء بتقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة وإدانة أشكال التمييز والاحتلال العنصري والأشكال الاخرى كافة لانتهاك حقوق الانسان والشعوب، والالتزام الكامل بإصلاح منظومة الامم المتحدة وادانة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والادانة الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره والمطالبة بتعزيز مشاركة البلدان الافريقية والعربية بقوة في تنفيذ قرارات الامم المتحدة في مجال حفظ السلام وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب على حفظ السلام، مع تنسيق الجهود الإفريقية العربية على جميع المستويات فيما يتعلق بأعمال مجلس الأمن الدولي وبخاصة بين الأعضاء غير الدائمين والتأكيد على معالجة جميع المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس بطريقة متوازنة وخاصة القضية الفلسطينية والقضايا المتصلة بإفريقيا».

وحث الإعلان في هذا السياق «جميع دول الشرق الأوسط على الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع مرافقها النووية تحت المراقبة الشاملة»، مشيداً «بالعملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية التي تجري حالياً في الصومال وفِي جميع أقاليمها في فترة واحدة».

وأكد الإعلان على «التضامن الكامل مع العراق والإشادة بجهوده للقضاء تنظيمات «داعش» الإرهابية ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم للعراق في هذه المواجهة الحاسمة والادانة الشديدة لاختطاف المواطنين القطريين في العراق، باعتباره عملاً إرهابياً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الانسان ومخالفة لكافة الشرائع السماوية، وأعرب البيان عن الأمل في أن تسفر الاتصالات بين قطر والعراق عن إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين لوطنهم».

وجدد «التزام القادة بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الجامعة العربية، وبمواصلة الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات شعوبهم وتعزيز العلاقات الأخوية طويلة الامد بين افريقيا والعالم العربي على أساس المصالح المشتركة والتغلب على التحديات وإزالة العقبات أمام تفعيل التعاون الأفريقي العربي وتطويره».

وأشاد الإعلان بالمبادرات السخية التي قدمتها دولة الكويت في مجالي التنمية والاستثمار والتي ساهمت في تعزيز الشراكة الافريقية العربية. وأكد إعلان مالابو «على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المبادرات والهيئات الافريقية والعربية العاملة في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف والقضاء على أسبابهما الجذرية.

وجدد الالتزام «بتعزيز الشراكة الافريقية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متكاملة ومتوازنة والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده».

ورحب الإعلان «باعتماد القمة لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخارطة الطريق الخاصة بها «افريقيا التي نريدها» والخطة العشرية الاولى لتنفيذها وكذلك البرامج الرئيسية الاخرى وبالخطط والاستراتيجيات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية بما في ذلك الإعلان العربي حول تنفيذ الخطة المستدامة 2030، الصادر عن القمة العربية التي عقدت في نواكشوط سنة 2016، وذلك تمشيا مع المصالح المشتركة للجانبين والتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لهذه المبادرات والبرامج الافريقية العربية».

وأكد على «أهمية التعاون الأفريقي العربي في مجال الهجرة في ضوء الزيادة التي لم يسبق لها مثيل في تدفقات الهجرة المختلطة من الدول الافريقية لأسباب متعددة»، مبرزاً «الدور الهام الذي تضطلع به جميع المؤسسات والبنوك المالية الافريقية والعربية في دعم جهود التنمية في افريقيا والدول العربية وخصوصا الدور الحاسم الذي يلعبه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والبنك الإفريقي للتنمية في تعزيز الشراكة العربية الافريقية من خلال تمويل الأنشطة المشتركة.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، أكد إعلان مالابو «على تعزيز وتسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار في البلدان الافريقية والعربية»، وأقر من بين أمور أخرى، إقامة شراكة مستدامة بين المنطقتين ومتابعة تنفيذ المبادرات السخية لدولة الكويت التي اشتملت على تقديم قروض ميسرة للبلدان الافريقية قيمتها مليار دولار أمريكي من أجل تعزيز التنمية في افريقيا وكذلك مليار دولار أمريكي آخر للاستثمار، مع التركيز على البنية التحتية».

وفي مجال الصناعة نص الإعلان «على التعاون في بناء القدرة الصناعية الافريقية العربية مع دعوة القطاع الخاص الإفريقي والعربي الى زيادة الاستثمارات في المنطقتين وتنفيذ خطة العمل المشتركة المقترحة للتعجيل بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في إطار البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية والاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، وبرنامج الطوارئ للأمن الغذائي العربي، سعيا لتنفيذ مشاريع حيوية وذات جدوى في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

ونص الإعلان في هذا السياق، على تسهيل التجارة ونقل التكنولوجيا في مجال الزراعة وتفعيل آلية التنسيق الجديدة لتنفيذ خطة العمل حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في الفضاءين والتعاون في النظام لنقل البضائع والذي يشمل النقل البحري ودعم تطوير البنية التحتية للنقل، وتشجيع فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وأنشطة التجارة الالكترونية بين المنطقتين الى جانب تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء الحاسوبي ومنح أهمية كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب والنساء في المنطقتين.

وشمل الإعلان من بين أمور أخرى التأكيد على تعزيز التجارة الإقليمية وتنمية القدرات في مجال الطاقة من أجل خفض العجز فيها والإشادة بالنتائج الإجرائية والخطط التمويلية المنبثقة عن الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ التي نظمت في مراكش مؤخراً والخاصة بالقارة الافريقية، وتنمية رأس المال البشري والعلم والتــكنولوجيا.