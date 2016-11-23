﻿دول الخليج تأمل اتخاذ الرئيس الأمريكي الجديد مواقف متشددة ضد إيران

لندن – «القدس العربي»: تساءل ديفيد إغناطيوس بصحيفة «واشنطن بوست»: ماذا يعني انتخاب ترامب للشرق الأوسط؟

وأشار إلى اجتماع عقد في الإمارات العربية المتحدة، حضره مسؤولون وصناع سياسة ودبلوماسيون. ويعرف اللقاء باسم «صير بني ياس» و يعقد كل عام برعاية وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد. الحضور كان، من معظم الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والأمم المتحدة.

وقال الكاتب إن «دول الخليج رحبت بالتغيير في أمريكا، وهي التي تعبت من سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط». ومع ذلك، لا يعرف أحد من الذين حضروا مواقف الرئيس الحالي حيث كانت الدعوة للحذر واضحة. وركز معظم المتحدثون على صفات ترامب الشخصية حيث وصفه أحدهم بـ»عديم الجدوى» وقال آخر هو «رجل انفعالي فلا تصطدموا معه»، وثالث وصفه بـ»رجل الصفقات، ما يوجب البحث عن صفقات تخدم المنطقة».

ولاحظ إغناطيوس أن «هجمات ترامب على التجارة لم تحظ بتعليقات، مع أن الإمارات هي رمز للعولمة»، ولم يستنكر أحد من الحاضرين هجماته ضد المسلمين. وقال متحدث أن «ترامب سيكون معادياً للشيعة (إيران) وكذلك معادياً للسنة، كما كان أوباما معادياً لهذا الطرف الأخير». وطبقاً لإغناطيوس، فإن «هناك شكوكاً في هذه المدن التجارية من إمكانية تغيير ترامب زخم العولمة».

ومن خلال النقاش الذي استمع إليه الكاتب في هذا الاجتماع وجد أن هناك قضيتين مهمتين ستواجهان الرئيس المقبل، الأولى، إيران التي تعهد بتمزيق الاتفاق النووي معها، فالحضور في «صير بني ياس» متفق على ضرورة قبول ترامب الاتفاق كصفقة تم توقيعها وعليه عوضاً عن ذلك العمل على الحد من سلوك إيران العدواني، وهذا هو موقف حتى المسؤولين الذين كانوا من نقاد الاتفاق الأشداء.

وحسب مسؤول خليجي ، فإن «الذي يريد إرسالنا للمجهول فقط سيمزق الاتفاق النووي، ولا أحد في الحقيقة ضد الاتفاق». وتحدث كثيرون عن أملهم بقيام ترامب مواجهة الاستفزازات الإيرانية والوفاء بتعهداته الانتخابية بهذا الشأن.

أما الموضوع الثاني، فهو علاقة ترامب مع روسيا في سوريا، فرغم دعم دول الخليج للمعارضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد، لكن هناك اعترافاً بالدور الرئيسي الذي تلعبه روسيا اليوم في سوريا.

وتحدث ممثلو المعارضة بشكل مؤثر حول الثمن الإنساني الذي يدفعه السوريون فيما تميزت المشاركات الروسية بـ»الاستفزاز». وقال أحدهم إن «فوز كلينتون كان سيأخذ أمريكا نحو الهاوية وبوصول ترامب فقد رجعنا خطوة للوراء».

وفي هذا السياق، بحث عدد من المتحدثين فكرة تحقيق الاستقرار من خلال الحوار الأمريكي- الروسي بمشاركة تركية وإيرانية وسعودية. واقترح مسؤول خليجي مجموعة من الدول ودوراً للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. واقترح خبير أمريكي فكرة تشبه مؤتمر مدريد عام 1991 واستحضر خبير روسي فكرة مؤتمر فيينا عام 1815.

ويختم الكاتب بالقول: «لا توجد أجوبة حول العالم الجديد لدونالد ترامب وهناك أسئلة كثيرة محيرة. وبالتأكيد فهو عالم فوضى ففي منطقة الشرق الأوسط تقوم القوى الخارجية والوكيلة لها بالتنافس على الأراضي».

وفي هذا الإطار، كتب ديفيد غاردنر في صحيفة «فايننشال تايمز»، بما معناه أن «تغيير أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد انتخاب ترامب كشف عن علاقة عرضية بواقع المنطقة، فقد ذابت قطع كبيرة منه وتحولت لما أطلق عليه المؤرخ هوبسباوم «الميليشياوية». وفي حال قرر ترامب دعم نظام الأسد في سوريا، بناء على فكرة خاطئة وهي أنه يريد قتال تنظيم الدولة، سيحول الدعم الأمريكي من ميليشيات وشركاء وجيوش خاصة إلى جيوش أخرى.

وأشار الكاتب إلى أن ظاهرة الميليشيات ليست جديدة في الشرق الأوسط. ففي أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) دعمت إسرائيل فصيلين مارونيين ودعمت أنظمة عربية الفصائل الفلسطينية، وقامت إيران بإنشاء «حزب الله» الذي تحول لأقوى ميليشيا في العالم.

وفي المقابل، فالوضع «الميليشياوي» الحالي مدهش وبدأ يظهر كأنه المعيار القاتل، وليس هذا بسبب أن إيران هي الخبيرة الميليشياوية بل لأنها في تحالف مع روسيا أيضاً.

ويقدم الكاتب خريطة للميليشيات في المنطقة: ففي الوقت الحالي تدعم الولايات المتحدة الأكراد وقوات عربية، ومع وصول ترامب للبيت الأبيض فقد تكون القوات الموالية للنظام قد سيطرت على حلب، ما قد يقود لدعم واشنطن الأسد والتحالف مع الروس والميليشيات الشيعية التي تنسق مع الحرس الثوري.

ويشير أيضاً للقوات الأمريكية الخاصة التي تدعم الأكراد في سوريا والعراق وكذلك الدور التركي في دعم المقاتلين السوريين المعارضين لنظام الأسد. ويرى أن سقوط مدينة الموصل، ربما ببداية العام المقبل سيزيد من التدافع بين الميليشيات ورعاتها على الأراضي بشكل يجعل من العراق مهشماً. وسنشهد الفوضى نفسها مع سقوط حلب والرقة عاصمة ما يعرف بـ»الدولة الإسلامية» وستنشر «إمارات الحرب».

ويقول توبياس شنايدر، الخبير بجيوش الشرق الأوسط، الذي يشك في أن الدولة والجيش في سوريا لا يزالان قائمين: «لأول مرة تحولت الدولة السورية الشمولية المركزية المكونة من أجزاء مختلفة – طائفية رعوية- إلى مناطق تتمتع باستقلال سياسي واقتصادي عن دمشق».