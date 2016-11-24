﻿خامنئي: تمديد الحظر الأمريكي 10أعوام انتهاك للاتفاق النووي وإيران سترد حتماً

لندن ـ «القدس العربي»: صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن الإدارة الأمريكية قد ارتكبت خروقات متعددة في الاتفاق النووي، وآخرها تمديد الحظر 10 أعوام، وأكد أنه إذا ما أقر هذا الحظر فإنه يعد خرقاً واضحاً للاتفاق النووي وعليهم أن يعلموا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي رد فعلها.

ووفقاً لوكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، قال خامنئي لدى استقباله حشداً من قوات الباسيج من كافة أنحاء البلاد لمناسبة حلول «أسبوع التعبئة» إن التعبئة كانت ظاهرة مثيرة للدهشة أبان الثورة الإسلامية، وأن روح الله الخميني كان مسدداً إلهياً في أن يعمل على خلق هذه الظاهرة، وبعبارة أخرى فإنه كان مسدداً في أن يفوض مصير الثورة إلى الشباب، مشيراً إلى أن من مخططات الأعداء حول التعبئة هو إيجاد خطوط موازية ومنافسة للتعبئة وضباط الحرب الناعمة لذا ينبغي أن نتوخى الحذر.

وأشار إلى القضايا المتعلقة بإيران والإدارة الأمريكية قائلاً «لا يمكننا الحكم بشأن الحكومة الجديدة المقرر أن تتولى السلطة في أمريكا، ألا أن الحكومة الحالية تعمل خلافاً لما تعهدت به في موضوع الاتفاق النووي والقرارات المشتركة المتخذة، والتي أعلنها لنا المسؤولون في ذلك الوقت، وقد ارتكبت العديد من المخالفات».

ونوّه المرشد الأعلى الإيراني إلى تمديد قانون الحظر 10 أعوام أخرى ضد إيران في الكونغرس الأمريكي، وأضاف «لو تم تنفيذ هذا التمديد فإنه يعد انتهاكاً للاتفاق النووي بالتأكيد، وليعلموا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي رد الفعل إزاء ذلك»، مؤكداً بأن الاتفاق النووي او برنامج العمل المشترك الشامل لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لفرض الضغوط على إيران وشعبها.

وأشار إلى تصريحات مسؤولي البلاد والمعنيين بالاتفاق النووي بأن الهدف من الاتفاق هو إزالة الضغوط والحظر عن إيران، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية قد جعلت الاتفاق وسيلة لفرض ضغوط جديدة على إيران، فضلاً على الوعود والتعهدات التي لم تنفذها في قضية الاتفاق النووي أو نفذتها بصورة ناقصة، وقد أشار المسؤولون الإيرانيون المعنيون بالاتفاق إلى هذا الموضوع صراحة.

وأكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالاتكاء على القدرة الإلهية وإيمانها بقوة حضور الشعب، لا تخشى أي قوة في العالم، وأنه لو قال البعض تقليداً لروح بني إسرائيل الضعيفة بـ «اننا لا نستطيع»، وخافوا من العدو، فنحن أيضاً وتبعاً للنبي موسى نقول في الرد عليهم ليس الأمر كذلك أبداً لأن الله معنا وسيهدينا.

من جهة أخرى، اعترف رئيس دائرة العلاقات العامة والمتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف بأن 50 من القوات الخاصة التابعة الحرس الثوري قتلوا في المعارك التي دارت مع قوات المعارضة الكردية الإيرانية في منطقة «بيرانشهر» شمال غربي إيران وتحديداً في جبال «قنديل» و«جاسوسان».

ووفقاً لصحيفة الشرق الإيرانية، أشار العميد رمضان شريف إلى التقارير التي تحدثت عن خلافات بين الحرس الثوري وحكومة حسن روحاني، وقال إن قوات الحرس الثوري تقدم التضحيات من أجل أن يعمل مسؤولو حكومة حسن روحاني في المحافظات شمال الغربية للبلاد بأمان وسلام، قائلاً «استشهد 50 من قواتنا الخاصة لاسترجاع مرتفعات قنديل وجاسوسان، وقدمت قوات الحرس الثوري هذه التضحيات من أجل فرض الأمن ليتمكن المحافظ من القيام بخدمة الشعب في شمال غربي إيران».

وشدد على أن الحرس الثوري يقوم بمهامه للحفاظ على أمن البلاد بغض النظر عمن يتولى الحكومة، مضيفاً أن الحرس الثوري هو مؤسسة ثورية ولدت من بطن النظام، وأنه سيقوم بما تمليه مسؤولياته، ومتطلبات الظروف، وأن مهامه لا تقتصر بهذه الحكومة أو تلك.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن الأمريكيين يعتقدون أنه بإمكانهم الإخلال باستقلالهم وانسجام البلد، وإيجاد تحديات أمنية للحكومة المركزية في إيران عن طريق تشجيع بعض القوميات والمذاهب وخاصة في المناطق الحدودية التي تسكنها هذه القوميات.

وتجدر الإشارة إلى أن التركيبة السكانية الإيرانية تتكون من شعوب وقوميات متعددة ومنها الأتراك والعرب والأكراد والبلوش والتركمان، وأن الشعوب غير الفارسية تشكل 70 في المئة من النسبة السكانية في إيران، في حين تتركز السلطة في يد نافذين من القومية الفارسية.

وأكد نائب أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسن شرقي، خلال حديثه أن نشاط حزبهم المعارض دخل مرحلة جديدة، وتوعد النظام الإيراني بالمزيد من التصعيد، وأنهم يدشنون مرحلة جديدة من النشاط المعارض لطهران. وعاد النشاط الميداني للحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران إلى العمل بعد مرور 15 عاماً من إعلانه لوقف إطلاق النار بينه وبين الجمهورية الإسلامية، وسقط أكثر من 25 من ضباط الحرس الثوري خلال الاشتباك العنيفة التي دارت بين عناصر الحزب والحرس الثوري في الشهر أيار/ مايو الماضي فقط.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض إضرابا عاما في المحافظات الكردية الإيرانية في ذكرى اغتيال طهران زعيم الحزب، الدكتور عبد الرحمن قاسملو، الذي كان عضواً في الدورة الأولى لمجلس خبراء القيادة لكتابة الدستور الإيراني بعد ثورة 1979.

وفي حزيران/ تموز الماضي، أسفرت المعارك العنيفة التي دارت بين قوات الحرس الثوري وميليشيات الباسيج من جهة، والقوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض لإيران في منطقة «أُشنوية» الحدودية شمال غربي البلاد، عن مقتل 11 من عناصر الحرس الثوري و3 من قوات الباسيج التابعة له.

إلى ذلك، صرح قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، (الذي تكلّفه مادة 154 من الدستور الإيراني بتصدير الثورة الإسلامية إلى العالم صراحةً) أن النظرية الشيعية عرضت بصفتها نظرية تصدير الثورة وهذا هو أساسها، مضيفاً «بينما تضطرم النار في الشرق الأوسط وتلتهم المنطقة، يعيش بلدنا بسلام وأمان».

وأشار سليماني في اجتماع لقادة قوات الباسيج من بين موظفي السلطة القضائية إلى ذكرى «أسبوع قوات التعبئة» قائلاً إن قوات الباسيج تحولت إلى جهاز مستقل إلا أن أساسها لم يتغير من حيث الاتجاه، معتقداً أن أحد آثار قوات التعبئة هو أننا لم نتلق أي قروض أو دعم في الحرب المفروضة من أي من البلدان، حسب مهر نيوز.

وتطرق إلى ظهور تيارات مثل حزب الله، مؤكداً أن التيارات الفاعلة والملهمة اقتدت بقوات الباسيج للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً الأمن والاستقرار الذي يتمتع بهما الشعب الإيراني من ثمار الباسيج، وأضاف «بينما تضطرم النار في الشرق الأوسط وتلتهم المنطقة، يعيش بلدنا بسلام وأمان».

وفي نهاية حديثه أشار إلى الاستعراض العسكري في البلاد، موضحا «نهدف من وراء هذا الاستعراض إلى الحفاظ على أمننا وتلقين العدو ولردع أي خطر يحدق ببلدنا»، واصفاً قوات الباسيج بالشجرة الطيبة التي وقع على كتابها كل الأنبياء، وقال إن دعم قوات الباسيج هي مسؤولية وطنية تناط إلى كل الشعب الإيراني.