﻿منشقو «فتح الشام» يتحدون الجولاني: العودة إلى تنظيم «القاعدة»

بغداد – «القدس العربي»: قرر زعيم جبهة «فتح الشام» (النصرة) سابقاً، أبو محمد الجولاني منع إعادة إنشاء تنظيم «القاعدة» في سوريا، وأعطى تعليمات بقتال أي جهة تسعى لذلك، فضلاً عن إصدار مذكرة اعتقال بحق أحد القيادات التي أعلنت انشقاقها مؤخراً بتهمة اختلاس أموال.

وقال عمر الشامي أحد عناصر «فتح الشام»، الذين تركوا الجبهة مؤخراً لـ «القدس العربي»، إن «القيادات التي سبق أن أعلنت انشقاقها عن الجبهة تنشط ميدانياً لكسب مؤيدين لها من أجل إعلان فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام رداً على إعلان الجولاني فك ارتباط جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة في خراسان، وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام».

ورأى أن «مقاتلي جبهة فتح الشام ينظرون إلى أنفسهم بأنهم قد نشأوا على فكر ومعتقدات تنظيم القاعدة وشمولية منهجه، وذلك على العكس من توجهات الجولاني الأخيرة التي أصبحت توجهات تهتم بالداخل السوري فقط». وكانت قيادات متقدمة، قد أعلنت انشقاقها عن جبهة «فتح الشام» مثل أبو جلبيب الأردني، وأبو خديجة الأردني والقائد العسكري العام للجبهة المعروف باسم أبو همام السوري، الشرعي العام لفرع جبهة فتح الشام في الغوطة الشرقية، أبو فراس السوري، وكذلك، سامي العريدي الأردني، إضافة إلى عدد من الأجانب.

هذه المجموعة، وفق الشامي «بصدد إعلان تنظيم القاعدة، وقد قامت بإنشاء مقرات في مناطق عدة وجهزتها بالأسلحة كما انفقت أكثر ما لديها من أموال لشراء أسلحة ومعدات قتالية من فصائل الثورة». وبين أن المجموعة ستقدم «بيعتها لأيمن الظواهري فور الإعلان عن نفسها»، لكنه رفض تحديد موعد مثل هذا الإعلان، الذي يراه ليس بعيداً.

وحسب المصدر نفسه، فإن «أكثر ما أصبح يثير قلق الجولاني، حالة التذمر التي تسود صفوف مقاتليه الذين يرفضون مشروع الاندماج مع فصائل أخرى، بعضها مدعوم من الولايات المتحدة، وفصائل أخرى تتبنى المنهج العلماني»، حسب تعبيره. وتوقع «تأثير نشاطات المجموعات المنشقة على مقاتلي الجبهة، وانشقاق العدد الأكبر منهم بمجرد سماع إعلان الفرع الجديد لتنظيم القاعدة».

وعلى الصعيد نفسه، كشف مصدر لـ»القدس العربي» أن «عشرات المقاتلين المهاجرين في جبهة فتح الشام والذين بدأوا يعتذرون منذ إعلان الجولاني الانشقاق، اعتزلوا ولم يلتحقوا بأي فصيل حتى قبل أيام عدة بعد شيوع وجود نية لإعلان تنظيم القاعدة». وأوضح أن نسبة كبيرة «التحقت بجند الأقصى من بينهم مقاتلون معروفون بمجموعة الكتيبة الخضراء، وهي مجموعة الانغماسيين واستشهاديين داخل جبهة فتح الشام لها ثقل عسكري في صفوفها. الكتيبة الخضراء تعمل الآن مع جند الأقصى دون أن تعلن بيعتها للجند».

ووفقاً للمصدر، فإن «مقاتلين محليين وأجانب التحقوا بأبو جليبيب الأردني مؤخراً، وهناك الكثير من المعلومات التي تؤكد نية الجولاني قتال هذه المجموعات بعد الإعلان عنها». وبعث الجولاني برسائل عدة إلى الأردني يطلب منه العدول عن نية إعلان فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، لكن الأردني رفض الاستجابة ولا يزال ينشط لإتمام هيكلة الفرع الجديد والاعلان عنه»، حسب ما أكد المصدر لـ «القدس العربي».