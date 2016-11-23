﻿السيسي: مصر كانت معرضة لحرب أهلية… ولا مجال للديكتاتورية فيها وسيتم تداول السلطة كل أربع سنوات

القاهرة ـ «القدس العربي»: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار مع قناة RTB البرتغالية، أن موقف مصر واضح من الأزمة السورية والذي يتمثل في احترام إرادة الشعب السوري وإيجاد حل سياسي للأزمة.

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، قال السيسي، إن «كل التصريحات التي خرجت أثناء حملة الانتخابات الأمريكية من دونالد ترامب والتي تشكل عليها كثير من الآراء تحتاج في تقديري أن ننتظر حتى يتولى الرئيس سلطاته كاملة العام المقبل في كانون الثاني/يناير، وسنرى أمورا جيدة من الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد».

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب بشأن الإسلام والمسلمين في خطاباته الانتخابية، قال الرئيس السيسي إنه «بدون شك الواقع الموجود وحالة الإرهاب الموجودة والتي تهدد الكثير من دول العالم تشكل قلقا لكثير من السياسيين والمتابعين للأمن والاستقرار في العالم كله»، مؤكدًا أن «كل دولة تحاول توفير الأمن والاستقرار لرعاياها وبلدها وأنا أتفهم ذلك».

وقال إنه كان هناك عامل مشترك وصياغة مشتركة تجمع القرار الروسي والفرنسي والذي يطلب عمل هدنة وإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن هذين البندين هما تحديدًا وجهة نظر مصر وتدعمهما في القرار الروسي والفرنسي، وذلك ردًا على وقوف مصر مع روسيا في قرارها بشأن حلب في مجلس الأمن.

وأضاف أنه عندما تتلاقى الأهداف في أهمية إنهاء الأزمات في العراق وسوريا وحتى في ليبيا ولا يوجد اختلاف «ما أمكن» بين القوى العالمية والإقليمية يمكن أن يكون هناك حل لهذه الأزمات، مشددًا على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات حتى لا تتنامى الأنشطة والعناصر الإرهابية. وتابع قائلا: «استمرار الحال في هذه الدول هو بيئة خصبة جدًا لنمو عوامل التطرف والإرهاب وتهددنا كلنا، وهذا أمر يجب أن يكون واضحًا للجميع، ولا بد من تكاتف الجميع من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف وإيجاد حلول مناسبة يتوافق عليها الجميع في هذه الدول».

ورد على إمكانية موافقة مصر على نشر قوات مصرية أممية لحفظ السلام في سوريا، قائلًا: «من المفضل أن القوات الوطنية والجيوش الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال، حتى لا تكون هناك حساسيات من قوات آخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة».

وأضاف «الأول لنا أن نعمل على دعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة علي الأراضي الليبية وعودة الاستقرار، نفس الكلام في سوريا والعراق».

وشدد على ضرورة أن يعرف الجميع من المتابعين لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وأن المنطقة شديدة الاضطراب حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا الاضطراب مؤثر على الأوضاع في المنطقة بشكل كامل ويمكن أن يكون مؤثرًا أيضًا على أوروبا وسيؤثر أكثر إذا استمرت هذه الحالة.

وأضاف أن الواقع في مصر لم يكن بعيدًا عن هذه الاضطرابات وكانت مصر معرضة لتكون فيها حرب أهلية بين فصيل معارض ومستعد أن ينتهج العنف ضد إرادة شعب بالكامل، وبين باقي الشعب المصري، مؤكدا أن «التعامل في مصر دائما في إطار دولة القانون وإنفاذ القانون.. وليس هناك إجراءات استثنائية ولا التعامل بأساليب غير قانونية».

ونفى فرض قانون الطوارئ في مصر، قائلا: «نحن نتعامل في إطار ظروف عادية وليس هناك قانون طوارئ يحكم مصر».

ورفض أن يكون الحكم على ما يحدث في مصر من خلال وسائل الإعلام فقط، مؤكدًا أن مصر دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها وتطبق دولة القانون في كل الإجراءات التي تقوم بها، نافيًا وجود 20 ألفًا أو 10 آلاف أو حتى 5 آلاف محبوسين كما يروج البعض.

وأشار السيسي إلى تشكيل لجنة بعد عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ من الذين طرحوا الحوار حول هذه القضية والمسجونين، وقد تم بالفعل ذلك وهم يقومون حاليا بمراجعة الموقف.

ولفت إلى أن الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا كانوا 82 شخصا في إطار عفو ضمن الصلاحيات المخولة للرئيس الجمهورية وفي إطار الدستور والقانون، لافتا إلى أن «الحالات التي يتم التعامل معها من قبل أعضاء اللجنة المشكلة يتم مراجعتهم بالكامل لا يزيدون عن 500 شخص وليس آلافا».

ورفض مصطلح محاكمات غير عادلة لأن ذلك يقدح في عدالة القضاء المصري، والقضاء المصري مستقل وعادل طبقا للقانون، ولا يمكن اتهام سلطة قضائية في دولة تعمل في شكل مستقل تماما على إنها غير عادلة.

قال إنه «لا يوجد مجال للتعذيب في السجون ولو حصل ذلك يعد إجراء غير قانوني، وتتم مساءلة أي شخص يقوم بذلك في مصر».

وفيما يتعلق بسجن العقرب والتقارير بشأنه، أوضح السيسي، «أنه يطلع على التقارير ولا يعني اسم السجن أيا كان اسمه أن يسمح بتعذيب مواطن في هذا السجن»، قائلًا: «هذا غير قانوني وغير مسموح به».

وأكد أن التعامل يتم وقف الإجراءات القانونية ضد من ينتهج العنف ضد مصر أو المواطنين المصريين، ولا يتم التعامل بإجراءات الاعتقال. وبشأن الحكم الصادر ضد نقيب الصحافيين، قال الرئيس: «إن موضوع الحكم الصادر ضد نقيب الصحافيين ليس مرتبطا بقضية رأي.. وإنما مرتبط بقضية جنائية لإخفاء مشتبه بهم وضد القانون».

وأضاف: «أن نقيب الصحافيين لا يتم محاكمته ومحاسبته على أنه صحافي أو له رأي أو قضية رأي، بالنسبة له هذه قضية جنائية هو واثنان معه وهذا أمر مهم جدا أنكم تكونون على علم به.. لا يحاسب إنسان في مصر على رأيه أو يحاكم على رأيه أو يصادر رأيه».

وأكد أنه يقبل حرية التعبير، مطالبا بمتابعة الصحافة والإعلام في مصر وستجد أن الناس تتحدث كيفما تشاء وهذه حقيقة مصر، والسفير البرتغالي في مصر يرى ذلك ويرى الصحافة والإعلام تتحدث كيفما تشاء.

وأكد أنه في مصر لا مجال للديكتاتورية وسيتم تداول السلطة كل أربع سنوات، ولن يستطيع أي حاكم في مصر أن يستمر في مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين، قائلا: «لا ديكتاتور ولا استمرار فى السلطة للأبد في مصر وكل أربع سنوات من حق الشعب أن يختار رئيسا ثانيا وهذا أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون».

وحول محاربة الإرهاب والنجاحات في ذلك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك نجاحات في مكافحة الإرهاب تمت في مصر، وذلك هو حرب بين الحق والباطل بين شر وخير، مشيرًا إلى أن مصر جادة في محاربة الإرهاب والتطرف، والوضع حالي في مصر يؤكد أننا حققنا نجاحات عدة.

وأشار إلى أن الفكر المتطرف له أسماء عديدة ومتعددة وهو فكر واحد وهو موجود باسم في العراق واسم آخر في اليمن واسم ثالث في ليبيا ورابع في مصر وخامس في نيجيريا وسادس في الصومال، هي أسماء مختلفة لنفس الفكر، مؤكدًا أن مصر لا تقتصر مقاومتها للإرهاب والتطرف في تنظيم «الدولة»، ولا بد من مجابهة هذا الفكر على الإطلاق لأنه يولد العنف والخراب والقتل والدمار لمن حوله.

ولفت إلى أن الإسلام الحقيقي مثل كل الأديان يحترم الإنسانية ويحترم الحرية ويحترم الرأي ويحافظ على الحقوق والواجبات للجميع، مشيرًا إلى أن الفهم الخاطئ واعتناق أفكار مغلوطة ومشوشة هي التي تؤدي إلى ما نراه حاليا وهذا يحتاج منا نحن في العالم الإسلامي المواجهة بكل حسم، وهذا الحسم لا يعني إجراءات أمنية أو عسكرية، وإنما إجراءات فكرية وثقافية وتصويب الخطاب الديني حتى لا يكون سببًا أبدا في أن يؤذينا أو يؤذي الآخرين.