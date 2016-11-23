﻿ما هي مسؤولية بن علي في انتشار التطرّف داخل المدارس التونسية؟

تونس – «القدس العربي»: تكررت أخيراً حوادث العنف والظواهر الشاذة كـ«عبدة الشيطان» وغيرها داخل المؤسسات التعليمية التونسية، غير أن الخبر اللافت هو القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف، وهو ما دعا البعض إلى التحذير من اختراق التنظيمات المتطرفة للمدارس التونسية، فيما رد بعض الخبراء هذا الأمر إلى «التصحر الفكري والثقافي» الذي تركه نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي داخل المجتمع التونسي.

وكان قوات الأمن التونسية تمكنت من تفكيك خلية تكفيرية، تضم 7 عناصر أغلبهم من التلاميذ، وتنتمي لتنظيم «الدوة الإسلامية» في مدينة «تالة» التابعة لولاية القصرين (غرب)، حيث ذكرت مصادر أمنية أن عناصر الخلية كانوا يلتقون بصفة دورية لتبادل أخبار التنظيم المتطرف ويشاهدون أشرطة فيدو لمشاهد الذبح التي يقوم بها، كما كانوا يخططون للسفر إلى سوريا.

وقال الخبير في الجماعات الإسلامية والحركات الإرهابية شمال افريقيا باسل ترجمان لـ»القدس العرب»: «لا نريد تهويل هذا الأمرعموماً، ولكن المجتمع التونسي عانى خلال حكم بن علي من تصحر ثقافي وفكري، حيث قام النظام السابق بتجفيف المنابع الفكرية والثقافية التي كانت تميز المجتمع التونسي في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أن أجيال بن علي عانت أيضا من التصحر التعليمي وخاصة في المناهج الثقافية، حيث أغلق النظام كل المساحات الثقافية التي كانت تشكل فسحة للتعبير لدى الشاب التونسي، والذي التجأ لاحقاً إلى القنوات الدينية المتطرفة التي انتشرت مثل السرطان، وبعد سقوط نظام بن علي تمكنت الجماعات المتطرفة، والتي أُعطيت ضوءاً أخضر خلال حكم الترويكا، من التوسع والتغلغل بشكل كبير داخل المجتمع التونسي واستقطاب آلاف الشباب».

وأوضح أكثر بقوله «نظام بن علي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية حول ما يحدث حالياً، وخاصة أن البرامج التعليمية الحالية هي نتاج مرحلة بن علي، وقد انتبه في أواخر سنوات حكمه للأخطاء التي ارتكبها لكن الوقت لم يسعفه لإصلاحها، وهذا ما مكن الجماعات التكفيرية من استقطاب عدد مهول من الشباب التونسي، وأذكّر هنا بتصريح لوزير داخلية سابق أكد فيه منع 18 ألف شاب من مغادرة تونس، ولو أضفنا هذا الرقم إلى عدد الذين نجحوا بالهرب والالتحاق بالجماعات المتطرفة في جبهات القتال في الخارج، سيكون لدينا حوالي ثلاثين أو أربعين ألف شاب، وهذا رقم كبير جدا».

وكان وزير التربية ناجي جلول أثار جدلاً كبيراً إثر تأكيده أن المدارس التونسية «تفرخ» متطرفين ينتمون لاحقاً إلى تنظيم «الدولة»، مضيفاً «الدواعش (عناصر تنظيم الدولة) لا يتخرجون من المساجد. لدي معطيات خاصة لعناصر من الدواعش سافرت للقتال في سوريا ولم تطأ أقدامهم مسجداً».

ووافق ترجمان على ما قاله جلول، مضيفاً «هذا صحيح، طالما أنه ليس هناك برامج تعتمد على إلغاء حشو أدمغة التلاميذ بالنصوص النظرية، وعدم تدريس الفلسفة وعدم إعطاء الشباب مساحة للتفكير، وأعتقد أن علينا أن نعلم هذه الأجيال كيف تفكر وليس بماذا تفكر، فعندما نعطيها المنهجية العلمية الصحيحة للتفكير سنكون قادرين على خلق أجيال بعيدة عن فكر الدواعش، وعندما نعلمها بماذا تفكر سنحولها إلى تفكير الحلال والحرام والجنة والنار و»اقتلوهم حيث ثقفتموهم».

وتابع ترجمان «حتى الآن لم يتم البحث الجدي عن أسباب هذه الظاهرة وكيفية معالجتها، فالشباب ما زال يعيش فترات اليأس والإحباط وضياع الأمل، وما يهدد تونس اليوم هو هذه النقطة بالتحديد (ضياع الأمل)، فالشباب لديه 15 سنة يتعلم ويتخرج دون أن يجد عملاً، وبالتالي هناك حالة من ضياع الأمل لدى جميع الأجيال وخاصة الصغيرة التي تجد من سبقها عاطلين عن العمل وفي المقاهي وليس لديهم فرص لبناء المستقبل، وأعتقد أنه عندما يستعيد الشعب التونسي الأمل بالغد، يمكن الحديث حينها عن إمكانية التغيير وإيجاد الحلول».