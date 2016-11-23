﻿اليمين الفرنسي المحافظ يشنّ حملة مسعورة ضد ألان جوبيه الذي يمثل التيار المعتدل

باريس ـ «القدس العربي»: تشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملة «تشويه» غير مسبوقة منذ أيام ضد المرشح ألان جوبيه، الذي يخوض جولة الإعادة مع غريمه فرانسوا فيون في الانتخابات التمهيدية لحزب يمين الوسط.

واستخدمت بعض الأطراف المحسوبة على اليمين المتطرف، وسائل التواصل الاجتماعي، لشن حمل مغرضة، ضمنتها كل عناصر البروباغاندا والأكاذيب من أجل تأليب الناخيبن اليمينيين على جوبيه، والذين يعتبرونه معتدلاً مقارنة مع فرانسوا فيون الذي يمثل اليمين المحافظ، في ما يخص بعض القضايا كالهوية والهجرة وكيفية التعاطي مع الإسلام في فرنسا. وعبّر جوبيه خلال مقابلة مع إذاعة «أوربا 1» ، يوم أمس الأربعاء، عن غضبه الشديد واتهم أطرافا في اليمين واليمين المتطرف بشن «حملة وضيعة ورخيصة ضدي، هدفها النيل مني ومن حملتي».

وأضاف «لقد اتهموني بكوني أتعاطف مع السلفيين، ومعاد للسامية. بل أطلقوا علي اسم «علي جوبيه». هذا عار، إنها تهم مقيتة وحقيرة».

وأطلقت هذه المجموعات العنصرية النشيطة في وسائل التواصل والمدونات اسم «علي جوبيه» على المرشح «ألان جوبيه» متهمة اياه بالانحياز للمسلمين والتعاطف مع «الإسلام السياسي».

ودعا موقع «ريبوست لاييك» وهو تيار يضم عدداً من النخب السياسية والإعلامية الفرنسية المعروفة بعدائها الشديد للإسلام والمسلمين، بالتصويت ضد» علي جوبيه».

وفي مقالة لهذا الموقع، تحت عنوان « في الدور الثاني : لمواجهة تصويت المسلمين، لنصوت بكثافة لفيون». ويشرح الكاتب كيف يجب على الفرنسيين مواصلة التعبئة والحملة الانتخابية من أجل «قطع الطريق على «علي جوبيه» الذي ارتمى في أحضان جماعة الإخوان المسلمين».

كما استغلت هذه الأوساط اليمينية المتطرفة ، مجموعة من المعطيات لضرب جوبيه، من بينها، كونه على رأس بلدية مدينة بوردو، التي تضم جالية مسلمة كثيفة، وتم اتهامه بإعطاء الضوء الأخضر للمسلمين لبناء مسجد كبير بمساحة 8500 متر مربع.

كما ندّد موقع «ريبوست لاييك» بالعلاقة التي تجمع جوبيه بالداعية الإسلامي المعروف وعميد مسجد بوردو طارق أوبرو، والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

ولم تقف الحملة في هذا الإطار بل نشرت على مواقع التواصل صوراً مفبركة وساخرة من جوبيه، تظهره داخل شعار جماعة الإخوان المسلمين، أو بالزي العربي، تحت اسم «علي أكبر»، أو رسوم كاريكاتيرية، تبرز ألان جوبيه وهو يلعق حذاء المفكر الإسلامي «طارق رمضان».

وأعاد موقع «ريبوست لاييك « نشر مقال لجريدة لوفيغارو، نشر في 6 آذار/ مارس من عام 2011، يتحدث عن «إعجاب جوبيه بقيادات شابة من جماعة الإخوان المسلمين، وبفكرها المنفتح حول مفهوم الديمقراطية والحرية».

كما اتهم الموقع جوبيه بتأييد الإطاحة بنظام القذافي من أجل مساعدة الإسلاميين وبينهم جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى الحكم. وطبعا، كلها معلومات تم إخراجها من سياقها عمدا، وتم اجتزاؤها من أجل «شيطنة» جوبيه وتقديمه على أساس أنه يدعم فكر الإخوان المسلمين.

ويرى مراقبون أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة «المسعورة» كما وصفها جوبيه، هو رغبة الأوساط اليمينية المتطرفة والعنصرية، وأيضا المسيحية بوصول فرانسوا فيون للحكم، لأنه يمثل اليمين المحافظ، وباعتباره «كاثوليكياً متديناً»، وله مواقف جد متشددة ضد الإسلام والمسلمين.

يذكر أن فيون كان صدر له كتاب قبل أشهر تحت عنوان «الشمولية الإسلامية»، حيث يبرز فيه خطورة الدين الإسلامي على القيم الغربية والمسيحية ويدعو للوقوف في وجه والتصدي له بكل صرامة. كما أن فيون لن يتوانى عن استخدام فزاعة «الإسلام» لاستمالة أصوات أنصار نيكولا ساركوزي الذي خرج من السباق منذ الدور الأول، وأصوات اليمين المتطرف.

يشار إلى أن فريديريك بواسون، مرشح «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي انهزم في الدور الأول من الانتخابات التمهيدية، والذي انضم إلى حملة فرانسوا فيون، هاجم ألان جوبيه وطالبه بالتعبير عن موقفه صراحة «حول علاقته (جوبيه ) بالمنظمات الإسلامية التي تتبنى فكر الإخوان المسلمين، وبعض الشخصيات بينها طارق أوبرو».

كما أن غيوم دو ثيولوا، مدير موقع «صالون باج» ومدير مرصد «الدفاع عن الديانة الكاثوليكية»، دعا إلى التصويت بكثافة لصالح فرانسوا فيون وقال: «يجب عمل كل ما بوسعنا من أجل فوز فيون. يجب قطع الطريق على من (جوبيه) يساند جماعة الإخوان المسلمين، في حان هاجم بشدة البابا بينديكتوس السادس عشر».

وفي انتظار جولة الاعادة التي ستجرى الأحد المقبل، بدأت الحملة الانتخابية من جديد، وفي أول لقاء جماهيري مع أنصاره في مدينة تولوز مساء يوم الثلاثاء، هاجم جوبيه بشدة، اليمين المتطرف واليمين المحافظ واتهمها بأنهما يشاركان في «حملة وضيعة ضده» واستهجن سكوت غريمه بالاتهامات والحملة التي يشنها أنصاره في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «لقد خاب ظني في منافسي، الذي لم أسمع لهم همساً حول كل الحملة المسعورة ضدي».

ومن المقرر أن يواجه جوبيه غريمه فيون في أول مناظرة لهما في الدور الثاني، مساء اليوم الخميس، وسيعرض كل واحد منهما برنامجه الانتخابي في كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والملفات الدولية، إضافة إلى بعض الملفات الداخلية حول الهوية والإسلام والهجرة.