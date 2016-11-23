﻿اختيار ترامب لصهره للعب دور في محاثات السلام المحتملة يشير إلى عدم جديته لحل الصراع العربي – الإسرائيلي

واشنطن ـ «القدس العربي»: قال الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب إنه قد يستفيد من صهره غاريد كوشنر للمساعدة في التوسط لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا الى ان زوج ابنته لن يحتل وظيفة رسمية في المحادثات المحتملة للسلام في الشرق الأوسط، ولكن سيلعب دورا هاما نيابة عنه.

وأكد ترامب أنه يود أن يكون من يصنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. واضاف :» سيكون هذا انجازا عظيما «، فقد فشل معظم رؤساء الولايات المتحدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل لاتفاق في الشرق الاوسط رغم تكرار واشنطن الدائم على ان الاتفاق يعد هدفا رئيسيا للسياسة الخارجة للبيت الابيض.

تعليقات ترامب تشير بما لا يدعو للشك الى أن كوشنر، صهر الرئيس المنتخب، سيكون شخصا مؤثرا في البيت الأبيض بما في ذلك التحكم في مسار المفاوضات المحتملة للسلام وأسماء الطاقم المعني بمتابعتها رغم عدم إمكانية منحه منصبا رسميا تماشيا مع تقاليد مؤسسة الرئاسة الأمريكية.

القراءة الأولية لتصريحات ترامب لا تحمل أي أخبار مشجعة بالنسبة الى الفلسطينيين والعرب والمسلمين بشأن قضيتهم فالرجل، أي كوشنر، ليست لديه خبرة قطعيا في الشؤون الخارجية والدولية وخبرته السياسية لا تتجاوز تنسيق لقاءات ترامب مع قادة الحزب الجمهوري أثناء الحملة الانتخابية، وقيادة الجهود الرامية لتجميع فريق البيانات التابع للحملة الانتخابية، والأنكى من ذلك، هو أن كوشنر وعائلته من أكبر المؤيدين للوبي الإسرائيلي في واشنطن.

وقد اعتنقت ايفانكا، ابنة ترامب، الديانة اليهودية بعد زواجها من غاريد كوشنر، وهو أرثوذكسي يهودي، وقد تبرع كوشنر ووالده بعشرات الآلاف من الدولارات الى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، إضافة الى جماعة أخرى مؤيدة لإسرائيل. وحاول صهر الرئيس المنتخب ترتيب رحلة لترامب الى دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي ولكن، وبشكل يثير الغرابة، قام ترامب بإلغاء الزيارة بعد ان انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة ترامب بحظر دخول جميع المسلمين الى الولايات المتحدة . وشوهد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمير في « برج ترامب « هذا الأسبوع ليقول أمام وسائل الإعلام عبارة إن ترامب هو « صديق حقيقي لإسرائيل».

وترعرع صهر ترامب في أسرة تلتزم بالتعاليم اليهودية ودرس فى مدارس دينية في منطقة براموس في ولاية نيوجرسي. ووفقا للصحافي دانيال غولدن فقد تم قبول كوشنر وشقيقه يشوع في جامعة هارفارد بعد ان قدم والده، وهو رجل أعمال في مجال التطوير العقاري، منحة قدرها 2,5 مليون دولار الى الجامعة رغم عدم تمتعه بمؤهلات أكاديمية عالية .

وتعامل غاريد مع شركات اسرائيلية حيث قام بشراء حصة كبيرة من مجمع يقع في «ساحة تايمز « في مدينة نيويورك من شركة تدعى « أفريقيا – إسرائيل للاستثمارات المحدودة «ولكن توجهاته الموالية لدولة الاحتلال ظهرت بوضوح من خلال صحيفة « نيويورك اوبزرفر» التي اشتراها بمبلغ لا يتجاوز 10 ملايين دولار، والصحيفة لا تحظى باحترام في الوقت الحاضر بين أوساط النخبة في نيويورك .