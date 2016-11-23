﻿صندوق النقد الدولي ضيف «ثقيل الظل» في عيون الأردنيين  

عمان - الأناضول: باتت لقاءات صندوق النقد الدولي المتكررة مع الحكومة الأردنية موضوعا لحديث المتابعين لشؤون الاقتصاد في المملكة، وكذلك المواطنين العاديين الذين يخشون النتائج التي ستؤول إليها، والتي ستؤثر على حياتهم وقدرتهم على تأمين متطلباتها.

وعلى الرغم من الجوانب «المثالية» التي يقدم صندوق النقد الدولي مساعداته بناءً عليها للمملكة، والمتمثلة ببرنامج لضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل، إلا أن تقارير وزارة المالية الأردنية تشير إلى ارتفاع الدين العام للبلاد.

وقالت الوزارة في تقريرها الأخير الذي نشرته مطلع الشهر الجاري إن الدين العام للمملكة ارتفع في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بمقدار مليار و318 مليون دينار (مليار و857 مليون دولار) أي بنسبة 5.8 في المئة، عن مستواه في نهاية العام 2015.

وتنبع تخوفات الأردنيين من تجارب سابقة لزيارات وفود من الصندوق للاطلاع على أداء الاقتصاد المحلي، لتتبعها موجة ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وتنفيذ زيادات في الضرائب.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى العاصمة عمان استمرت بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإجراء مناقشات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممتد»، ومناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016.

وأظهرت نتائج الزيارة، حسب صندوق النقد الدولي، أن الأردن حقق نجاحاً كبيراً في معالجة الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية، لكن ما تزال هناك عدة تحديات تشكل ضغطاً على الاقتصاد.

وقال الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما زال أقل من المستوى الممكن، بينما البطالة تتزايد خاصة بين الشباب والنساء، وان طول أمد الصراعات وأزمة اللاجئين السوريين يؤثران على أداء الأسواق والمالية العامة والاستثمار.

تشير إحصاءات الحكومة الأردنية إلى أن نسبة البطالة في المملكة وصلت إلى 15.8 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 14.8 في المئة في الربع المناظر من العام الماضي، وهو رقم يشكك به خبراء اقتصاديون، مؤكدين أن النسبة الحقيقية تتجاوز 217 في المئة.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن أية إجراءات ستقوم بها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالضرائب وخاصة المبيعات، سيكون ذا أثر بالغ على المستهلكين.

وتابع القول «القوى المستهلكة بالأصل تعرضت لضغوط هائلة خلال الفترة الماضية.. تآكلت دخولها بسبب الضرائب وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى التضخم الذي يعيشه الاقتصاد الأردني».

وأوضح «أن ما يشاع في الشارع المحلي عن محاولة تعديل نسبة الضريبة العامة على المبيعات سيكون كارثياً على الاقتصاد الأردني وعلى القوى الاستهلاكية وعلى المؤسسات المنتجة، وسيؤدي بالتالي إلى مزيد من الانكماش».

وفي جولة ميدانية في أحد شوارع العاصمة عمان سئل فيها افراد عن رأيهم بما طرحه صندوق النقد من اقتراحات على الحكومة، تبين ان اكثر الناس ينظرون بسلبية وتشاؤم حول تلك الاقتراحات.

وعبّر المواطن الأردني خالد أبو العدس عن تشاؤمه من تلك اللقاءات، واصفاً صندوق النقد بـ»صاحب السلطة» القول الفصل بالقرارات الاقتصادية للحكومة، ومضيفا «ما علينا سوى الصبر.. الأسعار سترتفع والغني سيزداد غنى والفقير سيزداد فقراً»

وأوضح رأفت هلسه، وهو موظف بنك متقاعد «أن الأصل في أي برنامج مع صندوق النقد الدولي، أن يكون الهدف منه تحسين إيرادات الدولة وتخفيض عجز الموازنة».

وأضاف «القراءات الأولية لمقترحات صندوق النقد الدولي لها علاقة بتحسين الجباية فيما يتعلق بضريبة الدخل.. هذا سيكون له انعكاسات على ذوي الدخل المتوسط وسيكون تأثيرها المباشر على الطبقات الفقيرة.. في كل الأحول سيكون الأثر هو ارتفاع في الأسعار».

وأشار فراس الأشقر إلى «أنه من الصعب الحكم بنتائج اللقاءات في سلبيتها أو إيجابيها، ما لم تتضح طبيعتها وإلى ما ستنتهي إليه.. إذا كان هناك دعم مالي سيأتي للبلد ويتم وضعه في مكانه الصحيح فلا مشكلة، وإذا لم يكن هناك شيء ملموس فلن أتابع نتائجها».

أما رامي الحايك، وهو عامل وافد يحمل الجنسية السورية، فقد أكد «أن كل شيء في هذه البلد غالي وبالكاد تستطيع أن تتماشى مع ذلك (…) إذا ارتفعت الأسعار فلن يستطيع ابن البلد أن يمشي فكيف نحن».

وتشكل أعداد اللاجئين السوريين المرتفعة في الأردن، والتي تزيد عن 1.3 مليون فرد حسب بعض التقديرات، عائقاً أمام سير الإصلاح الاقتصادي وأداء السوق وغيرها من الإجراءات المالية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني، في مقابلة سابقة إن تكلفة اللاجئ السوري على الاقتصاد الأردني تبلغ قرابة 2000 دولار سنوياً، «أي أن الأردن يتحمل 2.5 مليار دولار سنوياً، بينما المنح المالية والتعويضات المخصصة لتعويض الأردن لا تعادل 45 في المئة من إجمالي المبلغ، والباقي تتحمله الخزينة أو المواطن الأردني».

من جهة ثاني تتراوح أعداد العمالة الوافدة في الأردن بحسب أرقام وزارة العمل ما بين 307 ألف و310 ألف، غالبيتهم من المصريين.

ومع ان لهؤلاء مساهمة لا تنكر في الاقتصاد إلا ان تحويلاتهم المالية إلى عائلاتهم في الخارج تسهم في زيادة عجز ميزان مدفوعات البلاد. ويرى البشير أن العمالة الوافدة في الأردن ليست سببا رئيساً في سوء وضع الاقتصاد، كما هو الحال بالنسبة للاضطراب الإقليمي وانعكاساته، ويرى «إن الاقتصاد الأردني يعاني من واقع سلبي بدأ عام 1994 بسبب الانحياز إلى الاقتصاد الحر بشكل عام، والخصخصة والعولمة وإضافة ضريبة المبيعات للتعويض عن نقص جباية ضريبة الدخل».