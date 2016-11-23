﻿الصناديق السيادية الخليجية تتجه للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

دبي – الأناضول: تتجه الصناديق السيادية الخليجية نحو أسواق المشاريع التكنولوجية والتجارة الالكترونية، وهو تحول في استراتيجيات الاستثمار التي ارتكزت لعقود طويلة على الاستثمارات التقليدية المحافظة.

وقال خبراء ومطلعون في مقابلات ان السبب الرئيس وراء هذا الاتجاه يكمن في توافر فرص استثمارية في تلك القطاعات الناشئة وارتفاع عوائدها رغم المخاطر الكبيرة، بعد هبوط أسعار النفط الخام وعدم جدوى توسعة الاستثمارات في الوقت الحالي على الأقل.

ودخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة)، في وقت سابق من هذا الشهر في شراكة مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ومستثمرين آخرين لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية باستثمارات مليار دولار، وتبلغ حصة الصندوق 50 في المئة.

ويعتزم الصندوق تأسيس صندوق استثماري جديد بالشراكة مع مجموعة «سوفت» اليابانية بقيمة 100 مليار دولار للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

واستثمر الصندوق في يونيو/حزيران الماضي 3.5 مليار دولار لتوفير خدمة «أوبر» الأمريكية لخدمات النقل وسيارات الأجرة، وهي أضخم شركة ناشئة غير مدرجة في البورصة وقيمتها 62.5 مليار دولار.

و»صناديق الثروة السيادية» كيانات استثمارية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

وتاريخياً تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار في الكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم. وتم إنشاء الصندوق في عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.

وتشير إحصاءات مستمدة من آخر بيانات معهد صناديق الثروات السيادية إلى أن إجمالي موجودات (أصول) الصناديق الخليجية يبلغ حالياً نحو 2.67 تريليون دولار أي يعادل أكثر من 37 في المئة من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية. وكان جهاز قطر للاستثمار قد استثمر في «أوبر» وشركة «فليبكارت» للتجارة الإلكترونية في 2014. وهو يدرس حاليا الاستثمار في صندوق التكنولوجيا الذي أسسته المجموعة اليابانية وصندوق الاستثمارات السعودي، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» الأمريكية الشهر الماضي.

وقادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هذا العام استثماراً مباشراً في شركة «غاوبون» الأمريكية المتعثرة المتخصصة في صناعة الأجهزة القابلة للارتداء.

توجه جديد

وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة «نماء» القطرية للاستشارات المالية ان التوجه الجديد من جانب بعض الصناديق السيادية الخليجية يعطي مؤشراً على تبني استراتيجيات غير مسبوقة لاستثمار أموالها في قطاعات ناشئة عالية المخاطر، مع السعي للحصول على عوائد أكبر من الاستثمارات التقليدية.

وتابع في اتصال هاتفي من الدوحة «بعد هبوط النفط أصبح من الصعب استمرار تلك الصناديق في الاعتماد على تدفق للنقد من الحكومات مما أدى لتحول في استراتيجيات الاستثمار.»

ولفت عبدالغني إلى أن بعض الصناديق شهدت الكثير من عمليات السحب بسبب انخفاض أسعار النفط، وإعادة الأصول لبعض الأنشطة الجديدة محليا.

وكانت صناديق الثروة السيادية، بما فيها الخليجية، قد سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى يونيو/حزيران الماضي، حسب بيانات مؤسسة «أي فيستمنت» للأبحاث.

من جانبه اعتبر طارق قاقيش، الخبير الاقتصادي ومدير الأصول في شركة «المال كابيتال» الإماراتية، أن هناك اهتمام متزايد من جانب صندوق الاستثمارات السعودي على وجه التحديد بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحديثة الناشئة وذلك في ظل الاتجاه العالمي نحو تلك القطاعات.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تأسس عام 1971، حصصاً يقدر مجموعها بعشرات المليارات من الدولارات في شركات محلية مدرجة وغير مدرجة، حيث يعتبر من كبار الملاك في 19 شركة مدرجة في السوق السعودي، أهمها «سابك» و»البنك الأهلي التجاري» و»مجموعة سامبا» و»الاتصالات السعودية» و»معادن».

وأضاف قاقيش أن خطوات الصندوق السعودي هي في الإتجاه الصحيح وأمر ايجابي للمملكة التي ستزيد عائداتها غير النفطية، وبالتالي تقليص الاعتماد على هذا القطاع الذي تأثر خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن توافر فرص استثمارية قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية كان مشجعاً مع ارتفاع عوائدها، في ظل صعوبات متزايدة مع الاستثمارات التقليدية مع مرحلة العائدات المنخفضة للأسواق المالية وأدوات الدين.

وأوضح أن الاستثمارات الناشئة في قطاعات ذات درجة مخاطر مرتفعة ما تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي حجم استثمار الصناديق السيادية الخليجية، مقابل استمرار استحواذ أدوات الاستثمار التقليدية سواء عقارات أو أدوات الدين وغيرها على الجانب الأكبر.

وتوقع قاقيش أن يكون هناك اتجاه أكبر من جانب باقي الصناديق السيادية في الخليج نحو قطاعات التكنولوجيا، بهدف تعظيم أرباحها، وفي نفس الوقت تصدير هذه التكنولوجيا إلى المنطقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

عوائد بديلة

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي أن الحكومات الخليجية تعول على صناديقها السيادية، لإيجاد عوائد بديلة للإيرادات النفطية التي تراجعت بشكل حاد، ما دفع تلك الصناديق للدخول في قطاعات جديدة مثل الطاقة البديلة والتكنولوجيا والاستثمار في المستقبل مع دخول العالم في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع في اتصال هاتفي من الكويت انه في ظل عصر العائدات المنخفضة للأسواق المالية تأثرت عوائد الصناديق السيادية عموماً من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.

وأوضح أن الصناديق السيادية تأخرت كثيراً في الدخول نحو الاستثمارات عالية المخاطر، ولكن ما يزال أمامها فرص وإمكانيات قائمة لا سيما وأن الاستثمار في هذه القطاعات سيعود بالأرباح والإيرادات على المدي المتوسط.

ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم يوجد أربع صناديق خليجية من السعودية والكويت وقطر والإمارات، وثلاثة صينية، وثلاثة من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.

ويصنف صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة، الذي بدأ نشاطه عام 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وتقدر موجوداته بنحو 773 مليار دولار.

وتمتلك الإمارات عدداً من صناديق الثروة السيادية الأخرى، وهي «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمبلغ 183 مليار دولار، و»صندوق مجلس أبوظبي للاستثمار» بحجم أصول 110 مليار دولار، و»هيئة رأس الخيمة للاستثمار» بنحو 1.2 مليار دولار.

وجاء صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية خليجياً من حيث الحجم. وتبلغ استثماراته 632 مليار دولار، يليه صندوق الكويت بقيمة 592 مليار دولار، ثم صندوق قطر في المركز التاسع عالمياً والرابع خليجياً بقيمة 256 مليار دولار.

وتمتلك سلطنة عمان صندوقاً سيادياُ تبلغ أصوله 34 مليار دولار، فيما تبلغ أصول صندوق «ممتلكات» البحريني 11.1 مليار دولار.