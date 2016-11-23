﻿صعود سعر النفط رغم استمرار الشكوك بشأن اتفاق لخفض الأنتاج

نيويورك – رويترز: صعدت أسعار النفط أمس الأربعاء رغم شكوك المستثمرين في أن تتفق «أوبك» على خفض كبير بما يكفي بحيث يقلص بشكل ملحوظ تخمة المعروض العالمي.

واتجهت أسعار النفط للانخفاض في التعاملات الصباحية المبكرة لكنها ارتفعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام الأمريكي هبط على غير المتوقع بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وفي السوق الأمريكية ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا إلى 48.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1544 بتوقيت غرينتش بعد صعودها إلى 48.43 دولار في وقت سابق أمس.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا إلى 49.28 دولار للبرميل.

ويتوقف نجاح اتفاق أوبك على توصل ثاني وثالث أكبر منتجي المنظمة وهما إيران والعراق إلى اتفاق مع السعودية بشأن مقدار التخفيض.

ويتوقع متعاملون توصل أوبك إلى اتفاق ما لكن تظل هناك الشكوك قائمة فيما إذا كانت المنظمة ستتفق على خفض مقترح بواقع أربعة إلى 4.5 في المئة قيد النقاش. ومن شأن ذلك أن يخفض الإمدادات بأكثر من 1.2 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز.