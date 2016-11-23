﻿شركات صينية وإيرانية تبدي اهتماما بالإستحواذ على شركة صلب باكستانية

إسلام آباد – رويترز: قال محمد زبير، رئيس لجنة الخصخصة الباكستانية أمس الأربعاء إن شركات حكومية صينية وباكستانية مهتمة بالاستحواذ على شركة «باكستان ستيل مِلز» لصناعة الصلب التي تتكبد خسائر.

وأصبحت الشركة، المملوكة للدولة والتي شيدها الاتحاد السوفيتي في السبعينيات، مصدر استنزاف ضخم لموارد الحكومة. وقد أوقفت أنتاج الصلب في 2015. وتراكمت على الشركة خسائر قيمتها 163 مليار روبية (1.56 مليار دولار) فضلا عن ديونها القائمة.

كانت الحكومة تأمل في بيع «ستيل ملز»، لكنها وجدت صعوبة في العثور على مشترين، وواجهت معارضة من حكومة إقليم السند، فضلا عن اتحاد قوي يمثل الكثير من عاملي الشركة البالغ عددهم 14 ألفا.

وقال زبير ان الحكومة مازالت ترحب ببيع الشركة، لكن تأجيرها لفترة طويلة هو الخيار الأرجح حاليا، في ظل «اهتمام» شركات صينية وإيرانية بالاستحواذ على مصنعها الضخم الواقع عند أطراف كراتشي.

وأبلغ رويترز بالهاتف «سنسعى للتأجير لمدة 45 عاما ونستهدف المستثمرين الأجانب إلى جانب الشركات المحلية.» وأضاف أن البيع أو أي تأجير محتمل سيتطلب موافقة لجنة الخصخصة ومجلس الوزراء.

وستنظم اللجنة جولات ترويجية للمستثمرين في لاهور وكراتشي الأسبوع المقبل، لقياس حجم الاهتمام المحلي بالشركة. وقال زبير ان بعض الشركات المحلية أبدت اهتماما، لكنه أحجم عن تحديدها بالاسم.

كانت باكستان تعهدت لصندوق النقد الدولي بخصخصة «ستيل مِلز» والخطوط الجوية الباكستانية، في إطار قرض إنقاذ قيمته 6.7 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2013.

ورغم انتهاء برنامج الصندوق في سبتمبر/أيلول، فقد أخفقت الحكومة في خصخصة أي من الشركتين.

وفي حين مازالت الخطوط الباكستانية تعمل، فإن «ستيل مِلز» عانت لعقود من ضعف الاستثمار، وستتطلب تحديثات ضخمة كي تستطيع المنافسة مع منتجي الصلب في دول مثل الصين.

وقال زبير ان الحكومة مستعدة لتأجير الشركة لفترة طويلة كحافز للمستثمرين لضخ الأموال من أجل تحديث الشركة.

وأضاف «بالنسبة لشركة مثل هذه ذات أعباء كبيرة، وفي مثل هذه الحالة، ينبغي أن تقوم بتغييرات هيكلية كبيرة، وإقامة مصنع جديد وجلب معدات جديدة.. من المنطقي أن يكون التأجير لمدة 45 عاما بدلا من 30 أو أقل.»

وفي وقت سابق هذا العام عرضت الحكومة الاتحادية على حكومة السند فرصة الاستحواذ على «ستيل مِلز» لكن حكومة الإقليم رفضت بعد مشاورات استمرت لشهور. وقال زبير إن هذا تسبب في تأخير جهود الخصخصة، وأجبر اللجنة على إعادة إطلاق العملية.

(الدولار يساوي 104.8 روبية باكستانية)