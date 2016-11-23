﻿العراق مستعد لخفض إنتاج النفط في إطار خطة «أوبك» لدعم الأسعار

بغداد – رويترز: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للصحافيين أمس الأربعاء في بغداد ان العراق مستعد لخفض أنتاجه النفطي في إطار خطة منظمة «أوبك» الرامية لتقليص المعروض العالمي وتعزيز أسعار الخام.

وقال العبادي «الذي سنخسره بتخفيض أنتاجنا سنربحه في عائدات النفط… العراق يتحمل مسؤولية جزء من هذا التخفيض.»

وتمثل تصريحات العبادي أوضح إشارة حتى الآن إلى أن بغداد ستدعم خطة المنظمة الرامية لخفض الأنتاج حين تجتمع المنظمة في الثلاثين من الشهر الحالي في فيينا.

وكانت تصريحات سابقة لوزراء عراقيين تشير إلى عكس ذلك، إذا قالوا إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يجب أن تعفي العراق من تخفيضات الأنتاج، في ظل احتياج البلاد لإيرادات النفط من أجل محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية». واتفقت «أوبك» في سبتمبر/أيلول على خفض الأنتاج وذلك لأول مرة منذ 2008، لكنها تركت مسألة تحديد مستوى أنتاج النفط لكل دولة من أعضاء المنظمة الأربعة عشر كي يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل.

وطالب العراق وإيران وليبيا ونيجيريا بإعفاءهم من التخفيضات، مع تضرر أنتاجهم بفعل العقوبات أو الصراعات في الماضي.

وقال العبادي «نريد حماية حقوق العراق و لكن لدينا أولوية برفع أسعار برميل النفط.»

وقالت مصادر في «أوبك» أمس ان أعضاء المنظمة سيناقشون خفض أنتاج النفط بواقع أربعة إلى 4.5 في المئة لجميع الأعضاء ماعدا ليبيا ونيجيريا حين تجتمع في فيينا الأسبوع المقبل، لكن نجاح الاتفاق يتوقف على موافقة العراق وإيران.