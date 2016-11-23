﻿بريطانيا تخفض توقعات النمو في أول خطة ميزانية بعد «بريكسِت»

لندن – وكالات -»القدس العربي»: قال فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، أمس الأربعاء ان بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي للعامين المقبلين.

جاء لك خلال إلقائه أول بيان لميزانية بلاده منذ صوت الناخبون على الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في 23 يونيو/ حزيران الماضي.

وترك ضعف المالية العامة مجالا محدودا أمام الحكومة لزيادة الإنفاق العام أو إجراء تخفيضات كبيرة على الضرائب.

وقال هاموند ان صافي دين القطاع العام من المتوقع أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 90.2 في المئة في 2017-2018، وذلك من تقديرات بنسبة 81.3 في المئة في مارس/آذار.

وقال مكتب مسؤولية الموازنة الذي يصدر توقعات مستقلة عن الميزانية البريطانية ان الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.4 في المئة في ، 2017 انخفاضا من توقعات عند 2.2 في المئة في مارس آقبل أن يقرر الناخبون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند أيضا إن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نموا يبلغ1.7 في المئة في 2018، مقارنة مع توقعات مارس البالغة 2.1 في المئة.

وأضاف أمام البرلمان «مهمتنا حاليا إعداد اقتصادنا كي يكون مرنا في الوقت الذي نخرج فيه من الاتحاد الأوروبي وأن يتواءم مع المرحلة الانتقالية التي ستلي ذلك.»

وقال أيضا إن الحكومة البريطانية ستقترض 122 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بما توقعته قبل تصويت البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه سوف يطلق صندوقا لاستثمار 23 مليار استرليني (28.58 مليار دولار) في السكك الحديدية والاتصالات والبنية التحتية للإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جهة ثانية أكد وزير الخزانة البريطاني أن بلاده ستلتزم بخطتها لتقليص ضريبة الشركات من 20 قي المئة إلى 17 في المئة بحلول عام 2020 .

وبعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين الماضي راجت تكهنات أن الحكومة ربما تعلن عن خفض آخر في ضريبة الشركات للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وكانت رئيسة الوزراء قد قالت لاتحاد الصناعة البريطاني الإثنين الماضي ان نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تمثل «فرصة لبناء دولة أكثر قوة وعدلا «.

وأضافت ماي أنها تريد أن يكون لدى بريطانيا «أدنى معدل ضريبة شركات في مجموعة العشرين، وأيضا نظام ضريبي، يشجع على الابداع بشكل كبير».