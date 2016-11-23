﻿روسيا تواصل بحث كيفية تثبيت إنتاج النفط قبل محادثات «أوبك»

موسكو – رويترز: قالت ثلاثة مصادر أمس الأربعاء ان روسيا لم تخطط بعد لكيفية تثبيت الإنتاج النفطي، وأنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بين كبار المنتجين بها على مستويات تقييد الإنتاج وذلك قبل أيام من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

وامتدت محادثات مضنية بين أعضاء المنظمة وغيرهم من كبار منتجي الخام في العالم على مدة سنة تقريبا بشأن كيفية تقييد الإنتاج، ولكنها لم تتمخض عن أي اتفاق ملموس.

وفي سبتمبر/أيلول اتفقت «أوبك» على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، من 33.64 مليون برميل يوميا وفقا لأحدث تقديرات المنظمة للإنتاج، وذلك في مسعى لدعم الأسعار.

ومن المتوقع ترسيخ الاتفاق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حين تعقد المنظمة اجتماعها الدوري نصف السنوي في فيينا، فيما يُتوقع أن يشارك منتجون آخرون للنفط لاسيما روسيا في تثبيت الإنتاج.

لكن روسيا، التي يهيمن علي إنتاجها عدد من شركات النفط الكبرى، لم تجد بعد حلا لكيفية تقييد إنتاجها الذي بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية عند 11.2 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر رفيع المستوى في القطاع طالبا عدم ذكر اسمه «التثبيت ممكن فنيا، لكن قبل كل شيء يجب تحديد مستوى تقييد الإنتاج وينبغي أن يكون واضحا أي الشركات ترغب في المشاركة.»

وقال مصدر آخر «الخيارات (المتاحة للتثبيت) جرىت مناقشتها». ومن المقرر أن ينعقد اجتماع على مستوى الخبراء بين «أوبك» وبعض الدول غير الأعضاء في المنظمة يوم 28 نوفمبر في فيينا، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على التفاصيل قبل اجتماع المنظمة الرسمي في الثلاثين من الشهر.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال انه تمت مناقشة تثبيت الإنتاج مع الشركات الروسية، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهرا موسكو مستعدة لتثبيت إنتاجها.

وقال المصدر الأول إن وزارة الطاقة تخوض محادثات مع منتجين يمثلون نحو 80 في المئة من إنتاج روسيا، وأنه لم تظهر حتى الآن خطة ملموسة لكيفية كبح الإنتاج. ولم ترد متحدثة باسم وزارة الطاقة على الفور على طلب للتعليق.

وتقول شركات النفط الروسية الكبرى، المسؤولة عن ثلاثة أرباع الإنتاج في أكبر منتج للخام في العالم، انها ستزيد الإنتاج العام المقبل بعد بلوغه مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

وهناك تحذير آخر من ترتيبات التثبيت المحتمل. فلطالما عبر إيغور سيتشن، حليف بوتين ورئيس «روسنفت» أكبر شركة منتجة للنفط في البلاد، عن شكوكه في قدرة «أوبك» على تنظيم الأسواق وكان مرتابا في الاتفاق.

علاوة على ذلك يبدو من المستبعد أن تتوقف روسيا عن تدشين حقول نفطية جديدة، وهو أمر ضروري للحفاظ على إنتاجها.

ودشنت روسيا عدة حقول نفطية كبري، بما في ذلك حقل فيلانوفسكي البحري التابع لشركة «لوك أويل» في بحر قزوين هذا العام. وقال المصدر الأول إنه لا نية لتقييد إدخال مشروعات أخرى جديدة إلى الخدمة.