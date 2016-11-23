﻿الإصابة تهدد مشاركة غاريث بيل في الكلاسيكو الاسباني

مدريد – د ب أ: تعرض النجم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد لإصابة في الكاحل، وينتظر الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية، الأمر الذي يهدد مشاركته في مباراة كلاسيكو الدوري الأسباني أمام برشلونة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر المقبل على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني. وأصيب بيل خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي الملكي 2/1. وكان بيل يركض بالكرة بالقرب من منطقة جزاء الفريق البرتغالي عندما توقف بشكل مفاجئ وسقط على الأرض ممسكا بكاحل قدمه اليمنى، وعاد مرة أخرى إلى الملعب بعدما تلقى العلاج، بيد أنه اكتشف أنه لن يتمكن من الاستمرار وطالب باستبداله. وأكد أطباء الريال أن النجم الويلزي سيخضع لفحوصات طبية للوقوف على مدى خطورة الإصابة وتحديد مدة التعافي منها.

مورينيو يعلن بقاء إبراهيموفيتش مع يونايتد موسماً ثانياً

لندن – د ب أ: كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بقاء النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق لموسم ثان. وكان إبراهيموفيتش (35 عاما) انضم إلى يونايتد من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي، وقال مورينيو إنه راض للغاية عن أداء اللاعب مع الفريق. وقال: «وضع زلاتان بسيط… نحن سعداء به. وسنسعى لإبقائه معنا لموسم آخر. وبعدها يمكنه فعل ما يحب.» وقال إبراهيموفيتش أنه سيستمر مع الفريق طالما لم يستجد ما يمنع ذلك، وقال: «لم نجر أي مناقشات، لكن لدينا عقدا يتضمن بندا يسمح بالتجديد لموسم آخر… أشعر بحال جيد، وأتوقع أن أستمر لعام آخر. أود أن أكون صادقا مع نفسي ولا أود إضاعة الوقت.»

الاتحاد الانكليزي يتهم درينكووتر لاعب ليستر بالعنف

لندن – رويترز: وجه الاتحاد الانكليزي لكرة القدم تهمة التدخل العنيف لداني درينكووتر لاعب وسط ليستر بطل الدوري بعدما أظهرت لقطات تليفزيونية اللاعب يعتدي بالمرفق على فالون بهرامي لاعب واتفورد في الهزيمة 2-1 خارج الارض يوم السبت. وقال الاتحاد: «وجه اتهام لداني درينكووتر بالتصرف العنيف الذي لم يشاهده حكم المباراة لكن لقطات الفيديو كشفت عنه.» وأضاف: «حدث تدخل من لاعب ليستر على بهرامي لاعب واتفورد في الدقيقة 67 من المباراة». وأمام اللاعب، الذي يواجه عقوبة الايقاف ثلاث مباريات، حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش اليوم الخميس للرد على هذا الاتهام.

ليل الفرنسي يقيل مدربه لسوء النتائج

باريس – الأناضول: أعلن نادي ليل الفرنسي، إنهاء علاقته بشكل ودي مع فريدريك أنتونيتي مدرب الفريق الأول لسوء النتائج التي حققها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد 13 جولة على انطلاق الدوري. وفي بيان عبر موقعه، أوضح النادي أن مجلس الإدارة قرر إنهاء التعاقد مع أنتونيتي مع تكليف باتريك كولو بالإشراف على الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد. وأضاف البيان: «نوجه خالص شكرنا إلى أنتونيتي على الفترة التي قضاها داخل النادي، ونتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية». وتولى أنتونيتي تدريب ليل في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي خلفا لهيرفي رينارد الذي أقيل من منصبه بعد 13 جولة أيضا على انطلاق الدوري وقتها. ويحتل فريق ليل المركز التاسع عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي. وحقق فريق ليل مع بداية الموسم الحالي ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، وتسع هزائم آخرها أمام ليون بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.

النادي الصفاقسي التونسي يتعاقد مع مدرب أرجنتيني جديد

تونس – رويترز: قال النادي الصفاقسي الذي ينافس في الدوري التونسي لكرة القدم إنه تعاقد مع المدرب الأرجنتيني نستور كلاوزن لقيادة الفريق. وقال المدير العام للفريق عبدالحق العلايمي: «تعاقدنا مع مدرب تاريخه كبير درب في الأرجنتين وسويسرا.» وأضاف أن العقد سيمتد لستة أشهر «لمعرفة مدى مطابقة فلسفته لمشروع النادي الذي يهدف بالدفع بشبان النادي للفريق الأول للصفاقسي.» ويحتل الصفاقسي المركز الأول في المجموعة الأولى للدوري برصيد 17 نقطة ويهدف للتتويج بلقب الدوري هذا العام بعد أن نافس بشدة على اللقب العام الماضي وفاز به منافسه النجم الساحلي. ويخلف كلاوزن الذي درب العديد من الفرق في سويسرا والأرجنتين، المدرب التونسي شهاب الليلي الذي أقيل وانتقل لتدريب النادي الافريقي. وقال المدرب الأرجنتيني إنه سعيد بالقدوم لفريق يراهن على المراكز الأولى في الدوري التونسي.