﻿نادال يقرر المشاركة في المكسيك

مكسيكو سيتي – د ب أ: أعلن لاعب التنس الأسباني رافايل نادال أنه سيشارك في بطولة أكابولوكو، التي تقام في الفترة بين 27 شباط/ فبراير والرابع من أذار/ مارس المقبلين في المكسيك.

وقال اللاعب الأسباني في رسالة من خلال مقطع مصور بثه منظمو البطولة: «أنا سعيد للغاية بالعودة للمكسيك وإلى أكابولكو». وفاز نادال مرتين ببطولة أكابولوكو، لكن ستكون هذه المشاركة الأولى له فيها بعد أن بدأت تقام البطولة على الأراضي الصلبة. وكان اللاعب الأسباني توج بلقب البطولة على الأراضي الرملية عامي 2005 و2013. وأضاف نادال قائلا: «إنه شعور رائع لي، ودائما ما تثير هذه البطولة ذكريات جميلة داخلي، ولهذا أتمنى أن أراكم هناك قريبا، وأتمنى أن نستمتع ببطولة كبيرة». وأكد منظمو بطولة أكابولكو، التي تمنح الفائز بها 500 نقطة في الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين، كما تبلغ جوائزها مليون و200 ألف دولار، مشاركة اللاعب الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو والكندي ميلوس روانيتش والكرواتي مارين كيليتش والنمساوي دومينيك ثيم. وجاء إعلان نادال عن مشاركته في أكابولكو بعد أيام قليلة من تأكيد خوضه لمنافسات بطولة برشلونة في العام المقبل، التي تقام في الفترة بين يومي 24 و30 نيسان/ أبريل 2017. ويستهل نادال، الفائز بـ14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» موسمه الجديد رسميا في بطولة بريزبن في الثالث من كانون الثاني/ يناير المقبل، رغم أنه سيخوض قبل ذلك بطولة استعراضية في أبوظبي. ويحتل نادال في الوقت الراهن المركز التاسع في التصنيف العالمي بعد موسم اتسم بكثرة الإصابات، ما جعله ينهي موسمه مبكرا في تشرين الأول /أكتوبر الماضي من أجل صب تركيزه على التعافي بشكل كامل من الإصابة، التي تعرض لها في الرسغ الأيسر، استعدادا لموسم 2017.