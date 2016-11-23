﻿دنفر ناغتس يواصل سلسلة انتصاراته أمام بولز

لوس أنجليس – د ب أ: سجل جمال موراي أفضل رقم له في الموسم حيث أحرز 24 نقطة ليقود دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه شيكاغو بولز 110/107 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق دنفر ناغتس بذلك انتصاره العاشر على التوالي في مبارياته على ملعبه أمام بولز، كما أنه الفوز السادس عشر للفريق خلال آخر 17 مباراة على ملعبه «بيبسي سنتر». وسجل جيمي باتلر 35 نقطة وثماني متابعات لشيكاغو بولز الذي كان آخر انتصار له على ملعب دنفر في الثامن من شباط/ فبراير 2006 .كذلك سجل زميله دواين ويد 22 نقطة بعد أن غاب عن الفريق في مباراته أمام لوس أنجليس ليكرز مساء الأحد. واستعاد لوس أنجليس ليكرز توازنه بعد الهزيمة أمام بولز قبل يومين، وتغلب على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111/109 كما تغلب نيويورك نيكس على بورتلاند تريل بليزرز 107/103 ونيو أورلينز بيليكانز على مضيفه أتلانتا هوكس 112/94 .