﻿انتحار بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة بعد «تعنيف» من والدها!

القاهرة – الأناضول: أرجعت وزارة الداخلية المصرية، مصرع بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة النسائية ريم مجدي، إلى الانتحار بإلقاء نفسها من سيارة والدها.

وقالت الداخلية إن «جهودا أمنية لأجهزة البحث الجنائي بمحافظة الإسماعيلية كثفت لكشف غموض وملابسات واقعة وفاة ريم مجدي (17 عاما) لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية، إثر إبلاغ والدها بوفاتها نتيجة اصطدام سيارة مجهولة بها أثناء عبورها الطريق». وأضافت: «تبين أن المتوفاة، والتى كان يتولى والدها تدريبها قام بتعنيفها عقب انتهاء التدريب يوم الحادث، والتعدي عليها أمام زميلاتها، وأثناء استقلاهما السيارة بصحبة والدتها وشقيقتها في طريقهم للمنزل واصل تعنيفه لها فقامت بفتح باب السيارة، وإلقاء نفسها خارجها ما نتج عن ذلك إصابات أودت بحياتها». وأشار بيان الداخلية إلى أنه بمناقشة والدتها وشقيقتها «أقروا بما أسفرت عنه التحريات، وعدم صحة إدعاء والدها بتعرضها لحادث سير». وأكد البيان أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات»، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. والسبت الماضي، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن ريم مجدي بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة النسائية لقيت مصرعها بعدما صدمتها سيارة بطريق الإسماعيلية – القاهرة أثناء عبورها الطريق. ومنذ يومين قررت النيابة، استخراج جثة ريم لتشريحها، لوجود شبهة جنائية في وفاتها، وتم التحفظ على الأب، الذي وجه الاتهام إليه بدفعها للقفز من سيارته. وقررت النيابة، حبس الوالد 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة «ضرب أفضى إلى موت»، قبل أن يتبين إلقاء ابنته بنفسها من السيارة. وريم مجدي، هي ابنة بطل مصر في المصارعة مجدي يوسف، وحصلت في يوليو/ تموز الماضي على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة تحت سن 17 سنة في الجزائر، كما حصلت في سبتمبر/ أيلول الماضي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لمصارعة الناشئين التي أقيمت بجورجيا، حيث شاركت بصفتها بطلة إفريقيا.