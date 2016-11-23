﻿الوليد بن طلال يدرس شراء نادي الهلال السعودي

الرياض – د ب أ: كشف تقرير إخباري أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، يدرس إمكانية شراء نادي الهلال السعودي ضمن مشروع خصخصة الأندية في المملكة، وتحويله إلى شركة.

ونقلت صحيفة «الرياض» أن «الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، ينتظر الإعلان عن المعايير والشروط المتعلقة بتحديد القيمة السوقية للأندية لمعرفة قيمة النادي». وأوضحت المصادر أن «الأمير الوليد سيقوم بتكليف فريق عمل لمتابعة الملف ودراسته من كل الجوانب بهدف استكماله بشكل نهائي، ومنها دراسة الجدوى والقيمة المالية في حال شراء مقر النادي الحالي أو إنشاء استاد جديد يكون مقراً للنادي.» وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على خصخصة الأندية المشاركة بالدوري السعودي، وفقا لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة. وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق أيضا على تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر خصخصتها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفقا لشروط ستحدد لذلك.