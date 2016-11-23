﻿أرينا يعود إلى تدريب المنتخب الأمريكي عقب إقالة كلينسمان

واشنطن – رويترز: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تعيين بروس أرينا مدربا للمنتخب خلفا ليورغن كلينسمان حيث ستتمثل مهمته في إعادة مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم 2018 إلى مساره الصحيح.

وسبق لأرينا (65 عاما) والذي فاز بالدوري الأمريكي خمس مرات، قيادة المنتخب في الفترة بين 1998 و2006 ويتولى المسؤولية خلفا لكلينسمان الذي أقيل من منصبه الاثنين بعد بداية هزيلة لمشوار تصفيات مونديال 2018. وقاد أرينا، الذي يعتبره الكثيرون أعظم المدربين الأمريكيين على مر العصور، المنتخب الأمريكي إلى دور الثمانية بكأس العالم 2002 وهي أفضل نتائج الفريق بالبطولة منذ انطلاقها في 1930. وذكر سونيل غولاتي رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: «لا أنظر إليه باعتباره شخصية أخرى لكنه النسخة المحدثة من بروس. أعتقد أن خبرته باتت أكبر مما كانت عليه مع المنتخب في ولايته الأولى. أثبت في الكثير من المناسبات على كافة مستويات اللعبة أنه مدرب استثنائي وناجح.» وسيتولى أرينا منصبه في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعدما خسر الفريق أول مباراتين في التصفيات أمام كوستاريكا والمكسيك. ولأرينا تاريخ طويل من النجاح وكان الملك المتوج على عرش أكبر فريقين في الدوري الأمريكي. وبعد حقبته الأولى في قيادة المنتخب، تولى مسؤولية فريق دي سي يونايتد ليقوده للفوز بالدوري مرتين متتاليتين في السنوات الأولى للبطولة. بعدها قاد لوس انجليس غالاكسي للفوز بالبطولة ثلاث مرات خلال واحدة من أقوى حقب الدوري تنافسية. وعندما تولى أرينا مسؤولية لوس انجليس في نهاية 2008 لم يكن الفريق وصل للمراحل النهائية من البطولة منذ 2005 وكان يتذيل ترتيب الدوري وكان ديفيد بيكهام ولاندون دونوفان أبرز لاعبي الفريق. وبعد عام قاد أرينا الفريق ليصبح وصيف البطل في بداية مسيرة مبهرة شملت الفوز باللقب أعوام 2011 و2012 و2014. وقال أرينا إن هذا النجاح جعله أكثر استعدادا لتدريب المنتخب بشكل أفضل مقارنة بفترته الأولى. وأضاف: «أتمنى أن أفيد المنتخب بالخبرة التي اكتسبتها. سنحت لي الفرصة للعمل مع مجموعة من أفضل اللاعبين الموهوبين في العالم وأفهم طريقة عملهم. الشيء الحقيقي الذي أعرفه هو كيفية بناء فريق.» وتحت قيادته ارتقى المنتخب الأمريكي من المركز 19 إلى الرابع في تصنيف الفيفا وحقق 71 انتصارا، وهو أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ أمريكا. لكن لم يتم تجديد عقد أرينا بعد خروجه من الدور الأول لكأس العالم 2006 في ألمانيا. ويأمل الاتحاد الأمريكي في أن يقود أرينا الفريق للعودة لطريق الانتصارات في التصفيات بعد بداية هزيلة والاستفادة من معرفته بعدد كبير من اللاعبين الموجودين في الدوري الامريكي والذين يمثلون المنتخب. وقال أرينا الذي أمضى آخر ثماني سنوات مع غالاكسي: «أتطلع للعمل مع مجموعة قوية من اللاعبين تدرك التحدي الذي ينتظرهم. لا أعتقد اننا بحاجة لتغييرات جذرية على التشكيلة مقارنة بآخر معسكرين لكن ستكون هناك تغييرات بكل تأكيد».