﻿الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يتأهب لمباراة «الأمل الأخير» أمام فينورد الهولندي

برلين – د ب أ: عندما يستضيف مانشستر يونايتد اليوم فينورد الهولندي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، سيرفع شعار «لا بديل عن الفوز» حيث أن الهزيمة ربما تشكل نقطة النهاية لمشواره في البطولة.

فقد خسر يونايتد، الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مباراته الماضية أمام مضيفه فناربخشه التركي 1/2 وبذلك ينتهي مشواره بالبطولة في حالة خسارته وفوز فناربخشه على ضيفه زوريا لوغانسك الأوكراني. ويتصدر فينورد بسبع نقاط وبفارق الأهداف أمام فناربخشه ويليهما مانشستر يونايتد بست نقاط وزويا بنقطتين. وبذلك لا يبدو أمام يونايتد بديلا سوى الفوز للحفاظ على أمله في التأهل لدور الـ32 وسيكون بحاجة أيضا إلى استكمال المهمة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر المقبل على ملعب لوغانسك الذي يحتضن المباراة الأخيرة له بالمجموعة.

ولم يتأهل حتى الآن إلى دور الـ32 سوى أربعة فرق هي أياكس الهولندي وشالكه الألماني وزينيت الروسي وشاختار دونيتسك الأوكراني. وتشكل الجولة الخامسة من مباريات المجموعات الـ12 فرصة أمام 21 فريقا لحسم التأهل، وهي إلى جانب فينورد وفناربخشه، ساوثهامبتون الإنكليزي وروما الإيطالي وأندرلخت البلجيكي وأتلتيك بيلباو وسيلتا فيغو وفياريال الأسبانية. وكشف مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن هينرك مختاريان سيخوض مباراة اليوم، علما أن اللاعب سجل ست مشاركات فقط مع الفريق منذ انضم إليه من بوروسيا دورتموند خلال الصيف. ويرى الإيطالي ماتيو دارميان مدافع يونايتد أن بطولة الدوري الأوروبي تكتسي أهمية خاصة هذا الموسم نظرا لتأهل الفائز بلقبها مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي مهمة يبدو تحقيقها أكثر صعوبة من خلال الدوري الإنكليزي الذي يتأهل منه الأربعة الأوائل، في الوقت الذي يحتل فيه يونايتد حاليا المركز السادس.

أما ساوثهامبتون الإنكليزي صاحب المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة برصيد سبع نقاط فيواجه مهمة صعبة أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي متصدر المجموعة بتسع نقاط. وذكر مايا يوشيدا مدافع ساوثهامبتون: «اقتربنا بالفعل من الدور المقبل، لكن النقاط المتاحة مهمة للغاية لنا. علينا ضمان هذه النقاط وحسم التأهل.» وفي المجموعة نفسها، يحتل البطل السابق إنتر ميلان الإيطالي المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط ولا بديل أمامه سوى الفوز على هابويل بئر السبع الثالث بأربع نقاط، كي يحافظ على أمل الاستمرار في البطولة. ويبدو الأمل أكبر أمام روما الإيطالي متصدر المجموعة الخامسة بثماني نقاط والذي يلتقي ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي متذيل المجموعة بثلاث نقاط، حيث يكفيه الفوز لحسم التأهل. ويغيب النجم المخضرم فرانشيسكو توتي عن روما بسبب الإصابة، لكن المدرب لوتشيانو سباليتي نادى اللاعبين باستعراض شخصية الفريق. وأوضح سباليتي: «أعتقد أن إظهار الشخصية سيكون حاسما.» ويتفوق روما بفارق ثلاث نقاط أمام أوستريا فيينا النمساوي الثاني والذي يخوض المباراة الأخرى بالمجموعة أمام أسترا جورجيو الروماني الثالث بأربع نقاط. كذلك يتفوق فيورنتينا الإيطالي في صدارة المجموعة العاشرة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب منافسيه كاراباكا أجدام من اذربيجان، وسيخوض المباراة أمام ضيفه باوك سالونيكا اليوناني بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على إمبولي 4/صفر، وسيكون الفوز كافيا لحسم تأهله إلى دور الـ32 . وقال باولو سوزا مدرب فيورنتينا: «أتمنى أنها تكون انطلاقة نحو مسيرة إيجابية، اعتبارا من المباراة المقبلة بالدوري الأوروبي التي نرغب في الفوز بها لتجاوز دور المجموعات.» أما ساسولو، وهو رابع فريق إيطالي في البطولة، فيتنافس في المجموعة السادسة التي تبدو متوازنة، حيث يحتل المركز الثالث بخمس نقاط وبفارق الأهداف فقط أماتم المتذيل رابيد فيينا النمساوي ونقطة واحدة خلف كل من جينك البلجيكي وأتلتيك بلباو الأسباني. ويحل ساسولو ضيفا على أتلتيك بلباو، وقال إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب ساسولو: «سنخوض المباراة من أجل النقاط الثلاث. لن تكون سهلة لكننا سنحاول.» ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة مثيرة حيث يتطلع بلباو أيضا إلى النقاط الثلاث لحجز مقعده في دور الـ32، وقال ميكيل سان خوسيه مدافع الفريق الأسباني: «لم نصل إلى أفضل مستوياتنا بعد. نتحسن، لكن أمامنا مجال للمزيد من التطور في جوانب معينة.» كذلك يمكن لسيلتا فيغو الأسباني التأهل إلى جانب أياكس من المجموعة السابعة في حالة الفوز على ستاندر ليج البلجيكي، كما يمكن لفياريال الأسباني الصعود من المجموعة الثانية عشرة بالفوز على زيوريخ السويسري. وقال فران إسكريبا مدرب فياريال: «نحن حريصون للغاية على الاستمرار بهذه البطولة. المنافسات الأوروبية تشكل تحديا مهما لنا.»