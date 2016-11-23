﻿الريال يكسر عناد لشبونة… و12 هدفاً في انتصار دورتموند… ويوفنتوس وليستر يتأهلان وتوتنهام يخفق

عواصم – د ب أ: قطع ريال مدريد الخطوة الحقيقية الأولى على طريق الدفاع عن لقبه ب وتأهل إلى الدور الثاني (الستة عشر) بفوزه الثمين 2/1 على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضا فوزا كاسحا 8/4 لبوروسيا دورتموند الألماني على ليغيا وارسو البولندي.

في لشبونة، حسم الريال الشوط الأول بهدف سجله المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة 29 .وتلقى سبورتنغ لطمة قوية في الشوط الثاني بطرد لاعبه جواو بيريرا في الدقيقة 65 للاعتداء على ماتيو كوفاسيتش خلال صراع على الكرة، لكن الفريق لم ييأس وواصل محاولاته الهجومية حتى سجل هدف التعادل عن طريق أدريين سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 80 قبل أن يحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدف الفوز في الدقيقة 87 .ورفع الريال رصيده إلى 11 نقطة ليحافظ على فارق النقطتين خلف بوروسيا دورتموند قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة والتي ستكون حاسمة على صدارة المجموعة. وتجمد رصيد سبورتنغ عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام ليغيا لتكون مباراتهما في الجولة الأخيرة فاصلة للتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي. وعلى استاد «سيغنال إيدونا بارك»، قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدف نظيف إلى فوز كاسح 8/4 بفضل خمسة أهداف في غضون ربع ساعة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة. وشهدت المباراة رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري الأبطال لأنها المباراة الأولى التي تشهد سبعة أهداف في الشوط الأول. وحسم دورتموند المباراة في شوطها الأول الذي أنهاها 5/2 حيث أحرز الياباني شنجي كاغاوا هدفين في الدقيقتين 17 و18 وأضاف نوري شاهين وعثمان ديمبيلي وماركو رويس الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 20 و29 و32 فيما سجل ألكسندر بريوفيتش هدفي ليغيا في الدقيقتين العاشرة و24 .وفي الشوط الثاني، سجل رويس الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 52 ورد ميشال كوشارجيك بالهدف الثالث لليغيا في الدقيقة 57 ثم سجل فيليكس باسلاك الهدف السابع في الدقيقة 81 ورد نيمانيا نيكوليتش بالهدف الرابع لليغيا في الدقيقة 83، فيما ختم رويس التسجيل بالهدف الثالث (هاتريك) له والثامن لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

اقصاء توتنهام وتأهل موناكو

تأهل موناكو الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني إلى دور الستة عشر، بفوز الاول على ضيفه توتنهام 2/1، فيما تعادل ليفركوزن مع مضيفه سيسكا موسكو 1/1، في المجموعة الخامسة. وتقدم موناكو بهدف سجله جبريل سيديبي في الدقيقة 48 وتعادل هاري كاين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 52 لكن توماس ليمار أضاف الهدف الثاني لموناكو بعدها بدقيقة واحدة. وأضاع راداميل فالكاو لاعب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 11. وعلى ملعب أرينا خيمكي، خيم التعادل الإيجابي 1/1 بين سيسكا موسكو وباير ليفركوزن. وتقدم ليفركوزن بهدف كيفن فولاند في الدقيقة 16، وتمكن سيسكا من التعديل في الدقيقة 76 بعدما سجل بيبراس ناتشو هدفا من ركلة جزاء. وضمن موناكو وليفركوزن تأهلهما كأول وثاني المجموعة على الترتيب بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، فيما يبقى الصراع قائما بين توتنهام وسيسكا على اللعب في الدوري الأوروبي. ورغم إمكانية معادلة توتنهام لرصيد ليفركوزن في الجولة الأخيرة في حال فوز توتنهام على سيسكا وخسارة ليفركوزن أمام موناكو، إلا أن الفريق الألماني ضمن تأهله بفارق المواجهات المباشرة حيث تعادل الفريقان في ألمانيا سلبا قبل أن يفوز ليفركوزن في مباراة الإياب 1/صفر. ورفع موناكو رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن ليفركوزن الثاني، فيما توقف رصيد توتنهام عند أربع نقاط في المركز الثالث ورصيد سيسكا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

يوفنتوس يقهر أشبيلية

استغل يوفنتوس التفوق العددي وقلب تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على مضيفه أشبيلية في المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضا خسارة دينامو زغرب صفر/1 أمام ضيفه ليون الفرنسي سلبا.

على استاد «رامون بيثخوان» في مدينة أشبيلية، قدم الفريقان مباراة قوية شهدت تفوقا نسبيا لأشبيلية في الشوط الأول حتى جاء طرد مهاجمه فرانكو فاسكيز في الدقيقة 36 ليقلص من قدراته الهجومية. وبادر أشبيلية بهز الشباك عن طريق نيكولاس باريخا في الدقيقة التاسعة ولكن يوفنتوس استغل الفارق العددي بعد طرد فاسكيز وانتزع التعادل بركلة جزاء سجلها كلاوديو ماركيزيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، سجل ليوناردو بونوتشي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدفين متتاليين ليوفنتوس في الدقيقتين 84 والرابعة من الوقت بدل الضائع. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة لينتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أشبيلية الذي بات مهددا بالخروج إذا خسر أمام ليون في الجولة الأخيرة. وتأهل يوفنتوس بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام دينامو زغرب في الجولة الأخيرة والتي يحتاج فيها للفوز لضمان صدارة المجموعة. وفي زغرب، انتهى الشوط الأول بين دينامو وليون بالتعادل السلبي ثم سجل ألكسندر لاكازيت هدف الفوز لليون في الدقيقة 72 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث ويحافظ على أمله في التأهل، فيما ظل دينامو في المركز الأخير بلا نقاط ليفقد حتى فرصة المنافسة على المركز الثالث واللعب في الدوري الأوروبي.

ليستر يواصل مغامرته

واصل ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي انطلاقته الرائعة على الساحة الأوروبية هذا الموسم على عكس ترنحه محليا، وتأهل بجدارة إلى دور الستة عشر بفوزه 2/1 على بروج البلجيكي في المجموعة السابعة والتي شهدت أيضا تعادل كوبنهاغن الدنماركي مع بورتو البرتغالي سلبا. وتخلص ليستر مجددا من دوامة النتائج السلبية التي تلاحقه هذا الموسم في رحلة الدفاع عن اللقب بالدوري الإنكليزي وقدم نتيجة إيجابية جديدة في مسيرته الأوروبية .وشق ليستر طريقه إلى الدور الثاني وضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة. ورفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما ظل بروج في المركز الرابع الأخير بلا نقاط حيث مني بالهزيمة الخامسة على التوالي ليفقد حتى فرصة المنافسة على المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه للعب في الدوري الأوروبي. وأنهى ليستر الشوط الأول بهدفين سجلهما الياباني شنجي أوكازاكي والجزائري رياض محرز في الدقيقتين الخامسة و30 من ركلة جزاء. ورد بروج بهدف خوسيه إسكييرو في الدقيقة 52 . وفي المباراة الأخرى، تعادل كوبنهاغن مع بورتو سلبا ليرفع الفريق الدنماركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف بورتو.