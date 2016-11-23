﻿الفلسطينية لينا صليبي إلى الهند للمشاركة في مسابقة غناء دولية

رام الله – «القدس العربي» : تستعد الفنانة الفلسطينية لينا صليبي من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة لمغادرة فلسطين متجهة إلى الهند بعد اختيارها للمشاركة في مسابقة دولية للأغنية الهندية تحت اسم Dil Hai Hindustani والتي ستبثها شبكة ستار بلس التلفزيونية.

وكانت ، قد نشرت على صفحتها في قناة يوتيوب أغنيتين باللغة الهندية. وقاربت إحدى هذه الأغنيات على الوصول إلى مليون مشاهدة.

وبعد مشاهدة اللجنة المنظمة للمسابقة تم الاتصال مباشرة مع صليبي وطلب منها إرسال مقطع فيديو يصورها، وهي تغني بالهندية دون مصاحبة الموسيقى.

وبعد إرسال المقطع تم ترشيح لينا رسمياً للمسابقة وأرسلت لها دعوى رسمية لتقديم الفيزا على أن تغطي المسابقة رسوم السفر والإقامة في الهند طالما واصلت المتسابقة التقدم في المراحل المطلوب تجاوزها.

وتعتبر مشاركة صليبي في هذه المسابقة هي الأولى فلسطينياً وقد تكون عربياً التي تشارك في مسابقة دولية للغناء الهندي. ويتوقع أن يفتح لها هذه المشاركة باباً جديداً في حياتها الفنية مثل بوليوود الهندية التي تضاهي هوليوود الأمريكية العالمية، كما قالت لـ «القدس العربي».