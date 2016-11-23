﻿الصين: مليون براءة اختراع في عام واحد

جنيف ـ رويترز: قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن الصين تقود نمو الابتكار على مستوى العالم لتصبح أول دولة تقدم مليون طلب براءة اختراع في عام واحد.

وأضافت أن المبتكرين الصينيين قدموا معظم طلبات براءة الاختراع لعام 2015 في مجال الهندسة الكهربائية التي تشمل الاتصالات تليها تكنولوجيا الكمبيوتر وأشباه الموصلات وأدوات القياس بما في ذلك التكنولوجيا الطبية.

وقال فرانسيس جاري المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نشر تقريرها بعنوان مؤشرات الملكية الفكرية العالمية «الأرقام الصينية مذهلة للغاية. هذا أول مكتب براءة اختراع في العالم يتلقى أكثر من مليون طلب.»

وذكر أن معظم طلبات الصين البالغ عددها 1.01 مليون طلب كانت لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية محليا وإن 42154 طلبا فقط قدموا في الخارج. ولكن جاري قال إن هناك زيادة «بطيئة وتدريجية» في تطبيقات الصين لبراءات الاختراع العالمية. وأضاف أن الصين «بصدد تحويل الابتكار إلى نقطة محورية من استراتيجيتها الاقتصادية». وتابع «مرة أخرى نشهد هيمنة متزايدة تقريبا من آسيا كمصدر لأنشطة تقديم الطلبات لحقوق الملكية الفكرية. لو نظرت إلى الأرقام فتجد أن 62 من أنشطة تقديم الطلبات على مستوى العالم مركزها آسيا وأن 55 في المئة من طلبات العلامات التجارية على مستوى العالم من آسيا وأن 68 في المئة من طلبات التصاميم هي من آسيا.»

وقال إنه جرى تقديم 2.9 مليون طلب براءة اختراع العام الماضي على مستوى العالم بزيادة قدرها 7.8 في المئة مقارنة بعام 2014. وذكر أن طلبين من كل ثلاثة طلبات يحصلان على موافقة في النهاية.