كانساس سيتي ـ رويترز: قالت حديقة للملاهي في مدينة كانساس الأمريكية إنه ستتم إزالة أطول منزلق مائي في العالم بعد إصابة طفل في العاشرة من عمره بكسر في العنق أثناء انزلاقه عليه ووفاته في أغسطس/ آب.

وتوفي كيلب توماس شواب وهو ابن مشرع في ولاية كانساس يوم السابع من أغسطس/ آب في ملاهي شليتربان للألعاب المائية على منزلق فيروكت المائي الذي ينزلق عليه الشخص لمسافة تعادل 17 طابقا بسرعة تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة.واسم المنحدر يعني «مجنون» باللغة الألمانية.

وقال مسؤولون من الملاهي في بيان الثلاثاء إن المنزلق المائي سيخرج عن الخدمة ويغلق نهائيا ويزال بعد استكمال التحقيقات الجارية.

ويبلغ طول المنزلق المائي 51.4 متر مما يجعله أطول من تمثال الحرية من الشعلة وحتى رأس قاعدته.

وأضاف البيان «في رأينا هذا هو التصرف الملائم الوحيد في أعقاب هذه المأساة.» وقالت الشرطة إن شواب كان ينزلق مع امرأتين أصيبتا بجروح طفيفة في الحادث.

وقالت الملاهي إنها ستنتظر حتى توافق محكمة على إزالة المنحدر. وقال مسؤولون في الملاهي «سنعلن في المستقبل ما الذي سيقام مكانه.»