﻿اكتشاف مدينة سكنية ومقبرة فرعونيتين جنوبي مصر

■ القاهرة ـ »الأناضول»: أعلنت وزارة الآثار المصرية الأربعاء، اكتشاف مقبرة ومدينة سكنية فرعونيتين تعودان لعصر بداية الأسرات (ما قبل 3100 ق.م) في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان»أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار على بعد 400 م جنوب معبد الملك سيتي الأول أحد ملوك الأسرة الـ 19 (1294- 1279) في مدينة أبيدوس في مجافظة سوهاج، تم العثور على جبانة (مقبرة) ومدينة سكنية تعود لعصر بداية الأسرات».

ونقل البيان، عن محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية في الوزراة، قوله، «من المرجح أن تكون تلك المدينة السكنية تتبع كبار الموظفين والمسؤولين عن بناء المقابر والأسوار الملكية الجنائزية الخاصة بملوك الأسرة الأولى في أبيدوس».

وأشار، إلى أن «البعثة عثرت أيضًا داخل الموقع على مجموعة من الأكواخ وأدوات الحياة اليومية، منها بقايا أواني فخارية وأدوات حجرية، الأمر الذي يشير إلى وجود مدينة سكنية خاصة بالعمال المسؤولين عن إمداد العمالة المكلفة ببناء المقابر الملكية بالطعام والشراب».