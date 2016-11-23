﻿أطعمة خالية من الغلوتين تتجه إلى أسواق الكريسماس

زاسباخفالدن – د ب أ: يطرق اتجاه المنتجات الخالية من الغلوتين أبواب أحد أقدم التقاليد الأوروبية ممثلة في الأسواق الألمانية القديمة المخصصة لمنتجات عيد الميلاد (كريسماس) التي تعرض المخبوزات الحلوة المخبوزة وفقاً للوصفات التقليدية.

يتجه الأشخاص الذين لا يتحملون الغلوتين أو الذين أقسموا على ترك هذا الصنف من الطعام، إلى الغابة السوداء الخلابة في ألمانيا أواخر الشهر الجاري ويخزنون خبز الزنجبيل والتارت من أجل الموسم الاحتفالي. ويعد السوق المؤلف من أكشاك خشبية صغيرة الذي يقام في مكان مفتوح في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر في بلدة زاسباخفالدن من يعانون من الحساسية أن يكون كل كعك الكريسماس الذي سيباع مصنوعاً من دقيق خالٍ من الغلوتين.

وفي ألمانيا، اثنان أو ثلاثة في المئة فقط من السكان لا يستطيعون تناول الغلوتين، الموجود في منتجات القمح ولكن هناك اتجاهاً متنامياً بين من لا يعانون من هذا الداء بالإصرار على تناول المنتجات الخالية من الغلوتين و»السوق الخالي من الغلوتين» هو إعادة لفعالية أقيمت أول مرة العام الماضي في مدينة الثراء والموضة القريبة، بادن-بادن.