﻿ كنز ذهبي في منزل فرنسي قديم

باريس – د ب أ: ذكرت صحيفة «لو باريزيان» أمس أن وريثاً لمنزل قديم في منطقة نورماندي في فرنسا عثر على عملات مخبأة أسفل الأثاث، ولكنها لم تكن كأي عملات، بل كانت عبارة عن كنز من الذهب بلغت قيمته 3.5 مليون يورو (3.72 مليون دولار).

وعثر الوريث، الذي لم يتم الكشف عن هويته، على العملات مخبأة في صندوق زجاجات خمر قديم كان موضوعاً أسفل إحدى قطع الأثاث. كما عثر على المزيد في كسوة لأحد الجدران بالمنزل وفي عدد من الاحذية، إضافة إلى العثور على سبائك ذهب تحت الأرض.

وقال أخصائي البيع بالمزاد نيكولا فيرفور للصحيفة إنه تم العثور أيضاً على فواتير توثق شراء هذا الذهب بشكل مشروع، حيث يعود زمن الشراء إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وتنفي هذه الفواتير تماماً احتمالية أن يكون الكنز نتيجة جريمة سرقة قديمة. وبشكل إجمالي، بلغ حجم الكنز 37 سبيكة ذهبية و5 آلاف قطعة عملة فرنسية وسويسرية وأمريكية، حسبما ذكرت «لو باريزيان». وتم بيع الكنز في مزاد على مرحلتين في أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري. ولم يشر التقرير إلى قيمة المنزل نفسه.