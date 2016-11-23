﻿الجزر والسبانخ والطماطم تقوي ذاكرة كبار السن

واشنطن ـ من محمد السيد: أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر والأحمر والأخضر الداكن، تعزز قدرة الدماغ، وتحسن وظائف الذاكرة لدى كبار السن. وأوضح الباحثون في جامعة جورجيا الأمريكية، أن الفواكه والخضروات يمكن أن تحسن وظائف الإدراك التي تتراجع في مرحلة الشيخوخة، ونشروا نتائج دراستهم، أمس الأربعاء، في دورية الجمعية العصبية الدولية.

وأضاف الباحثون أن المركبات التي تعطى النباتات والخضراوات والفواكه ألواناً زاهية، تعرف باسم «الكاروتينات» تدعم وظائف المخ لدى كبار السن، ولها خصائص مضادة للأكسدة، وكذلك فوائد على الصحة البصرية وشبكية العين.

وأشارت الدراسة إلى أن مركبات «الكاروتينات» موجودة في فواكه وخضروات مثل الجزر واللفت والسبانخ، والبازلاء والبطاطا والقرع والفلفل والطماطم والبطاطس والبرتقال. واستخدم الباحثون تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة تأثير مركبات «الكاروتينات» على نشاط الدماغ، على أدمغة 43 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 65 و86 عامًا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من مركبات «الكاروتينات» لا يتطلبون الكثير من نشاط الدماغ لإكمال المهام المطلوبة منهم، خاصة المهام المتعلقة بالذاكرة وطلاقة اللسان. كما وجدوا أن الذين لديهم مستويات أقل من «الكاروتينات» في أجسامهم اضطروا إلى استخدام قوة الدماغ والاعتماد بشكل أكبر على أجزاء مختلفة من الدماغ من أجل تذكّر الكلمات.

وكانت دراسات سابقة، كشفت أن الإكثار من تناول الفواكه والخضروات ضمن النظام الغذائي اليومي، يقلل فرص الإصابة بمرض السكري بنسب تتراوح بين 20 إلى 34٪، كما أنها تقلل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب. وأرجع الباحثون السبب في ذلك لاحتواء الفواكه والخضروات على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

وتوصي جمعية السرطان الأمريكية (ACS) البالغين بتناول ما لا يقل عن كوبين ونصف كوب من الفواكه والخضروات (الكوب = 236 غرامًا) أي ما يعادل 5 حصص يوميًا، للحد من السرطان، مع التركيز على التنوع في الفواكه والخضروات، وتناول عصير الفواكه الطازجة.

(الأناضول)