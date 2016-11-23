السجن والجلد للمخرج الإيراني كيوان كريمي

باريس- أ ف ب- اعتقلت السلطات الإيرانية الأربعاء المخرج الإيراني كيوان كريمي (30 عاماً) المحكوم عليه بالسجن عاماً واحداً وبـ 223 جلدة، بسبب فيلم له حول رسوم الغرافيتي على جدران طهران، بحسب ما أعلن المنتج الفرنسي فرنسوا درتمار الذي يتعامل معه.

وقالت شركة إنتاج “لي فيلم دو لابريميدي” في بيان إن المخرج بدأ الأربعاء “قضاء عقوبته بالسجن لمدة عام في سجن ايوين”.

وكريمي مسلم سني يتحدّر من كردستان الإيرانية (غرب)، حكم عليه بالسجن لست سنوات في تشرين الأول/أكتوبر 2015 على خلفية “إهانة القيم المقدسة” و”الدعاية ضد النظام” في فيلمه الوثائقي “الكتابة على المدينة” المتعلق بالرسوم ذات الطابع السياسي على جدران طهران.

وخفّضت محكمة الاستئناف في شباط/فبراير عقوبته إلى السجن عاماً واحداً مع 223 جلدة.

وكان المخرج الشاب أشار وقتذاك لـ “وكالة فرانس برس″ إلى أن هذا الحكم “نهائي”، مؤكداً أنه “سينفذه” وأنه ليست لديه “نيّة لمغادرة” إيران.