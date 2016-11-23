قوات الأمن السودانية تعتقل زعماء للمعارضة وسط احتجاجات





الخرطوم- رويترز- قال تحالف المعارضة في السودان إن السلطات اعتقلت أربعة من قياداته يوم الأربعاء، بينهم السياسي المخضرم صديق يوسف، وذلك في إطار حملة لقمع الاحتجاجات.

وشهدت الخرطوم سلسلة من الاحتجاجات المحدودة خلال الأسبوع الأخير، مع ارتفاع الأسعار وإجراءات تقشف حكومية تضمنت رفع أسعار الكهرباء والوقود، إضافة إلى فرض قيود على الاستيراد.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصل عنه جنوب السودان عام 2011 ليقتطع منه ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي الذي يعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة وأحد أهم موارد الدخل الحكومي.

ويوسف من أبرز السياسيين في البلاد، وأحد قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض للرئيس عمر حسن البشير.

والبشير، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989، متهم بأنه العقل المدبر لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء صراع دارفور. وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي أصدرت مذكرة اعتقال في حقه عام 2009. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.

واعتقلت السلطات أيضا محمد ضياء الدين، الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطني، وكذلك منذر أبو المعالي وطارق عبد المجيد العضوين بالتحالف المعارض.