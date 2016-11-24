مقتل أكثر من 40 شخصا في حادث انهيار منصة بناء في وسط الصين

بكين- أ ف ب- قتل “أكثر من 40 شخصا” الخميس من جراء انهيار منصة بناء في محطة لتوليد الكهرباء في وسط الصين، كما اعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الوكالة الرسمية إن الحادث أسفر ايضا عن سقوط عدد من الجرحى، في حين لا يزال آخرون لم يعرف عددهم عالقين تحت الانقاض.

وكانت حصيلة أولى أوردتها الوكالة افادت بسقوط 22 قتيلا على الاقل.

ووقع الحادث قرابة السابعة صباحا (23,00 ت غ الاربعاء) في محطة فينشينغ للطاقة الحرارية في مقاطعة جيانغشي حين انهارت منصة في برج للتبريد لا يزال قيد الانشاء.

واوضحت الوكالة أن افراد طواقم الاغاثة يواصلون أعمال البحث والانقاذ في موقع الكارثة، من دون أن تحدد عددهم.